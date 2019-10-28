كأس ألمانيا: دورتموند-مونشنغلادباخ الأبرز في الدور الثاني

يلتقي بوروسيا دورتموند مع ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ الأربعاء على ملعب "سيغنال إيدونا بارك" في قمة الدور الثاني لمسابقة كأس ألمانيا في كرة القدم.

وتأتي المباراة بعد 12 يوما من مواجهة الفريقين على الملعب ذاته في المرحلة الثامنة من الدوري عندما فاز دورتموند بهدف قائده ماركو رويس في الدقيقة 58 حيث كان الفوز الوحيد لرجال المدرب السويسري لوسيان فافر في مبارياتهم الخمس الأخيرة.

وسيحاول بوروسيا دورتموند الذي سقط في فخ التعادل السلبي أمام جاره شالكه السبت في المرحلة التاسعة من الدوري، العودة إلى سكة الانتصارات لمواصلة مشواره في المسابقة التي توج بلقبها للمرة الرابعة والأخيرة موسم 2016-2017.

وبعد بداية قوية للموسم عندما حقق ثلاثة انتصارات في المراحل الأربع الأولى، تراجعت نتائج بوروسيا دورتموند الذي فرط في الفوز في ثلاث مباريات بعدما تقدم بهدفين وسقط في فخ التعادل 2-2.

في المقابل، ستكون المباراة فرصة أمام بوروسيا مونشنغلادباخ للثأر لخسارته أمام دورتموند والتي لم تؤثر على صدارته للبوندسليغا كونه بقي متصدرا وعزز ريادته في المرحلة التاسعة بفوزه الكبير على ضيفه إينتراخت فرانكفورت 4-2 الأحد.

وتبرز أيضا قمة فولفسبورغ رابع الدوري مع لايبزيغ السادس ووصيف بطل نسخة العام الماضي من مسابقة الكأس.

ويشهد الدور الثاني مواجهتين أخريين بين أندية الدرجة الأولى حيث يلعب فرايبورغ مع أونيون برلين، وباير ليفركوزن مع بادربورن.

ويحل بايرن ميونيخ حامل اللقب ضيفا على بوخوم من الدرجة الثانية في اختبار سهل نسبيا للعملاق البافاري حامل الرقم القياسي في عدد الألقاب في المسابقة برصيد 19 لقبا.

ولم يفز بوخوم على النادي البافاري منذ 14 شباط/فبراير 2004 عندما كان الأول في الدرجة الأولى للمرة الرابعة في تاريخه قبل أن يهبط عام 2005 ثم يعود في 2006 ثم هبط بعد أربعة أعوام (2010) دون أن ينجح في حجز مقعد في البوندسليغا.

قمة تقليدية بين هامبورغ وشتوتغارت

ويعاني بوخوم في الدرجة الثانية هذا الموسم حيث يحتل المركز السابع عشر قبل الأخير بتسع نقاط من فوز واحد وستة تعادلات وأربع هزائم.

ويشهد الدور الثالث قمة بين ممثلي الدرجة الثانية هامبورغ المتصدر (24 نقطة) وشتوتغارت الثالث (20 نقطة)، تعيد غلى الأذهان صولاتهما وجولاتهما في الدرجة الأولى، قبل أن يهبط الأول، المتوج بلقب البوندسليغا ست مرات ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة، للمرة الأولى في تاريخه إلى الدرجة الثانية عام 2018، والثاني، بطل الدوري خمس مرات، الموسم الماضي.

وتخوض أندية فيردر بريمن وهرتا برلين وفورتونا دوسلدورف اختبارات في المتناول على أرضها أمام فرق الدرجة الثانية هايدنهايم ودينامو درسدن وإيرتسغيبيرغه على التوالي، لكن مهمتها لن تكون سهلة بالنظر الى مفاجآت مسابقة الكأس، والأمر ذاته ينطبق على مباريات هوفنهايم وكولن وإينتراخت فرانكفورت، بطل نسخة العام قبل الماضي، وشالكه عندما تحل ضيفة على دويسبورغ (درجة ثالثة) وساربروكن (درجة رابعة) وسانت باولي (درجة ثانية) وأرمينيا بيليفيلد (درجة ثانية) على التوالي.

وهنا برنامج الدور الثاني

الثلاثاء

هامبورغ (درجة ثانية) - شتوتغارت (درجة ثانية)

فرايبورغ - أونيون برلين

دويسبورغ (درجة ثالثة) - هوفنهايم

ساربروكن (درجة رابعة) - كولن

بوخوم (درجة ثانية) - بايرن ميونيخ

أرمينيا بيليفيلد (درجة ثانية) - شالكه

باير ليفركوزن - بادربورن

دارمشتادت (درجة ثانية) - كارلشروه (درجة ثانية)



الأربعاء

كايزرسلاوترن (درجة ثالثة) - نورمبرغ (درجة ثانية)

فيردر بريمن - هايدنهايم (درجة ثانية)

فولفسبورغ - لايبزيغ

فيرل (درجة رابعة) - هولشتاين كيال (درجة ثانية)

بوروسيا دورتموند - بوروسيا مونشنغلادباخ

هرتا برلين - دينامو درسدن (درجة ثانية)

سانت باولي (درجة ثانية) - إينتراخت فرانكفورت

فورتونا دوسلدورف - إيرتسغيبيرغه (درجة ثانية)