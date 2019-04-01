كأس ألمانيا: بايرن يبحث عن تأهل يحضره نفسياً لمواجهة دورتموند

سيكون بايرن ميونيخ الوصيف مطالباً بنسيان تعثره الأخير في الدوري وقمته المرتقبة أمام ضيفه بوروسيا دورتموند السبت المقبل، وذلك عندما يستضيف هايندهايم من الدرجة الثانية الأربعاء في ربع نهائي مسابقة كأس ألمانيا لكرة القدم.

ويلعب الأربعاء شالكه مع فيردر بريمن، على أن يفتتح الدور ربع النهائي الثلاثاء بلقاءي بادربورن مع هامبورغ (كلاهما من الدرجة الثانية)، وأوغسبورغ مع لايبزيغ.

كوفاتش غاضب

وكان بايرن ميونيخ سقط في فخّ التعادل أمام مضيفه فرايبورغ 1-1 في المرحلة السابعة والعشرين السبت، فكلفه التنازل عن الصدارة بفارق نقطتين لشريكه السابق بوروسيا دورتموند الفائز على فولفسبورغ 2-صفر.

ويلتقي بايرن ميونيخ مع بوروسيا دورتموند السبت المقبل على ملعب أليانز أرينا في ميونيخ في قمة حاسمة ستحدد بشكل كبير هوية بطل الموسم.

وعبّر مدرب بايرن ميونيخ ولاعب وسطه الدولي الكرواتي السابق نيكو كوفاتش عن استيائه عقب إهدار النقطتين أمام فرايبورغ الذي كان أرغم الفريق البافاري على التعادل بالنتيجة ذاتها في ميونيخ في ذهاب الدوري.

وقال كوفاتش: "لست فقط مستاء، أنا غاضب أيضاً"، مضيفاً "لم ندخل في المباراة بالطريقة التي كنت أتمناها".

من جهته، أعرب المدير الرياضي البوسني حسن صالحميدزيتش عن أسفه للتعثر، موضحاً أنّه: "لم يكن لدي الشعور بأنّ اللاعبين يرغبون في تحقيق الفوز بأيّ ثمن".

وأضاف: "ننتظر ردة فعل أمام دورتموند، نحن بحاجة إلى الفوز عليهم وأن نظهر أننا نرغب في التتويج باللقب".

لكن قبل قمة السبت، سيحاول النادي البافاري حجز بطاقته إلى الدور نصف النهائي لمسابقة الكأس التي بلغ مباراتها النهائية الموسم الماضي قبل أن يخسر أمام آينتراخت فرانكفورت الذي كان يدربه كوفاتش بالذات.

وتنتظر كوفاتش مهمة صعبة مع لاعبيه، خصوصاً من الناحية المعنوية من أجل التركيز على استضافة هايدنهايم وبالتالي تفادي الخروج من ثاني مسابقة هذا الموسم بعد أن انتهى مشوار النادي البافاري في ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.

على الورق، يملك بايرن ميونيخ الأسلحة اللازمة لحجز مقعد في المربع الذهبي بأقل مجهود، بيد أنّ مواجهات الكأس تحفل دائماً بالمفاجآت، فضلاً عن معاناة النادي البافاري في مشواره بها هذا الموسم.

بريمن لمواصلة الزحف

ويسعى فيردر بريمن إلى مواصلة زحفه في المسابقة عندما يحلّ ضيفاً على شالكه.

ويدخل فيردر بريمن، صاحب ثاني أفضل سجل في المسابقة حيث توّج بها 6 مرات آخرها عام 2009، المباراة بمعنويات عالية بعدما حسم مواجهتيه مع مضيفه في الدوري هذا الموسم حيث هزمه بثنائية نظيفة في "فيلتينس ارينا" في 20 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وأكرم وفادته في بريمن 4-2 في 8 آذار/مارس الماضي.

وضرب فيردر بريمن بقوة في الأسابيع الأخيرة وحقق 3 انتصارات متتالية في الدوري خولته الارتقاء إلى المركز السادس، فيما يعاني شالكه الأمرين وهو حقق الأحد فوزه الأول بقيادة مدربه الموقت الهولندي يوب ستيفنس عندما تغلب على مضيفه هانوفر 1-صفر.

ويبدو لايبزيغ وصيف بطل الدوري الموسم قبل الماضي والثالث هذا الموسم، مرشحاً فوق العادة لتخطي عقبة أوغسبورغ وبلوغ المربع الذهبي للمرة الأولى في تاريخه.

ولم يخسر لايبزيغ الذي بلغ ربع النهائي للمرة الأولى في تاريخه الذي يعود لعام 2009، أيّ مباراة في المراحل التسع الأخيرة، فيما يعاني أوغسبورغ الأمرين من أجل البقاء حيث يحتل المركز الخامس عشر.

وتبدو حظوظ هامبورغ وبادربورن متكافئة عندما يلتقيان الثلاثاء، فالأول يحتل المركز الثاني في الدرجة الثانية بفارق 7 نقاط أمام منافسه الذي يحتل المركز الرابع.