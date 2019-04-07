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دوري أبطال أوروبا
كأس ألمانيا

قرعة كأس ألمانيا: بايرن يواجه بريمن في نصف النهائي

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أوقعت قرعة الدور نصف النهائي لمسابقة كأس ألمانيا في كرة القدم التي سحبت الأحد، بايرن ميونيخ في مواجهة مضيفه فيردر بريمن، بينما سيحل لايبزيغ ضيفا على هامبورغ من الدرجة الثانية.

AFP

وتقام مباراتا الدور نصف النهائي في 23 نيسان/أبريل و24 منه، على أن يستضيف الملعب الأولمبي في برلين النهائي في 25 أيار/مايو.

ويعوّل الفريق البافاري المتوج بلقب الدوري الألماني في المواسم الستة الأخيرة، على المنافسات المحلية هذا الموسم بعد خروجه من الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا على يد ليفربول الإنكليزي.

ويسعى بايرن الى حسم لقب البوندسليغا حيث يتصدر بفارق نقطة عن بوروسيا دورتموند بعد فوزه الكبير عليه في المرحلة الثامنة والعشرين 5-صفر، وبلغ نصف نهائي مسابقة الكأس التي أحرز لقبها 18 مرة (رقم قياسي)، آخرها في 2016.

أما بريمن، فيبحث عن لقبه السابع في مسابقة الكأس والأول منذ 2009، علما بأن المشاركة الأخيرة له في النهائي تعود الى 2010.
 

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