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دوري أبطال أوروبا
كأس ألمانيا

ساربروكن يواصل مغامرته ويبلغ نصف نهائي كأس ألمانيا

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واصل ساربروكن من الدرجة الرابعة مغامرته في مسابقة كأس ألمانيا في كرة القدم وبلغ الدور نصف النهائي للمرة الأولى في تاريخه بفوزه على ضيفه فورتونا دوسلدورف 7-6 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1 الثلاثاء في ربع النهائي.

Reuters

وكان ساربروكن في طريقه إلى حسم نتيجة المباراة في الوقت الأصلي بعدما تقدم بهدف لتوبياس يانيكه منذ الدقيقة 31، لكن الدنماركي ماتياس يورغنسن أدرك التعادل لفورتونا دوسلدورف في الدقيقة الأخيرة.

واستمر التعادل بالنتيجة ذاتها في الشوطين الإضافيين ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح التي ابتسمت لساربروكن الذي بات أول فريق من الدرجة الرابعة في تاريخ المسابقة يبلغ نصف النهائي.

ويدين ساربروكن بتأهله إلى حارس مرماه دانيال باتس الذي تألق في سلسلة الركلات الترجيحية بتصديه لأربع.

وبات فورتونا دوسلدورف ثاني فريق من الدرجة الأولى يودع المسابقة على يد ساربروكن بعد كولن الذي خسر أمامه 2-3 في الدور الثاني في 29 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

ويتصدر ساربروكن الدرجة الرابعة بفارق ست نقاط عن أقرب مطارديه إلفيرسبيرغ.

في المقابل، يعاني فورتونا دوسلدورف في البوندسليغا حيث يحتل المركز السادس عشر الذي يجبر صاحبه على خوض الدور الفاصل لتفادي الهبوط إلى الدرجة الثانية.
 

ساربروكن
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