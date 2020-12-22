دورتموند ولايبزيغ إلى ثالث أدوار كأس ألمانيا

في المباراة الأولى تغلب دورتموند على مضيفه من الدرجة الثانية بهدفين سجلهما ماتس هوملس في الدقيقة 12 والإنكليزي جايدون سانشو (90+2).

فيما سجل المجري فيلموس أوربان في الدقيقة 11 والدنماركي يوسف بولسن في الدقيقة 75 والإسباني أنخيلينو في الدقيقة 82 أهداف لايبزيغ.

كما بلغ شالكه المتعثر في الدوري الدور نفسه بالفوز على مضيفه أولم من الدرجة الرابعة 3-1.

سجل لشالكه سوات سيردار في الدقيقة 27 والبلجيكي بينيتو رامان في الدقيقتين 51 و62، فيما جاء هدف الخاسر عن طريق يوهانيس ريتشيرت في الدقيقة 82.

وتأهل كولن إلى الدور الثالث بفوزه على أوسنابروك من الدرجة الثانية بهدف سجله الفرنسي أنتوني موديست في الدقيقة 45+1.

فيما أقصي هوفنهايم بركلات الترجيح أمام ضيفه غروثير فورث من الدرجة الثانية 6-7 بعد التعادل بهدفين لكل فريق.

