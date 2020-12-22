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الدوري الإنكليزي الممتاز
كأس ألمانيا

دورتموند ولايبزيغ إلى ثالث أدوار كأس ألمانيا

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حجز بوروسيا دورتموند ولايبزيغ مقعدهما في الدور الثالث لكأس ألمانيا لكرة القدم بفوز الأول على مضيفه أينترخت براونشفيغ 2-صفر والثاني على مضيفه أوغسبورغ 3-صفر الثلاثاء.

AFP

في المباراة الأولى تغلب دورتموند على مضيفه من الدرجة الثانية بهدفين سجلهما ماتس هوملس في الدقيقة 12 والإنكليزي جايدون سانشو (90+2).

فيما سجل المجري فيلموس أوربان في الدقيقة 11 والدنماركي يوسف بولسن في الدقيقة 75 والإسباني أنخيلينو في الدقيقة 82 أهداف لايبزيغ.

كما بلغ شالكه المتعثر في الدوري الدور نفسه بالفوز على مضيفه أولم من الدرجة الرابعة 3-1.

سجل لشالكه سوات سيردار في الدقيقة 27 والبلجيكي بينيتو رامان في الدقيقتين 51 و62، فيما جاء هدف الخاسر عن طريق يوهانيس ريتشيرت في الدقيقة 82.

وتأهل كولن إلى الدور الثالث بفوزه على أوسنابروك من الدرجة الثانية بهدف سجله الفرنسي أنتوني موديست في الدقيقة 45+1.

فيما أقصي هوفنهايم بركلات الترجيح أمام ضيفه غروثير فورث من الدرجة الثانية 6-7 بعد التعادل بهدفين لكل فريق.
 

كولن الألماني بوروسيا دورتموند كأس ألمانيا هوفنهايم لايبزيغ
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