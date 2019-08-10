خروج مفاجىء لماينتس وأوغسبورغ من الدور الأول لكأس ألمانيا

وسجل للفائز الناميبي مانفريد شتارك (63 من ركلة جزاء) وفلوريان بيك (90).

وعلى غرار كايزرسلاوترن المتوج بلقب الدوري أربع مرات آخرها في 1998 قبل نزوله إلى دوريات الظل، نجح أس في فيرل من الدرجة الرابعة في إقصاء ضيفه اوغسبورغ من الدرجة الأولى 2-1.

وسجل التشيكي ماريك سوشي في شباك فريقه أوغسبورغ مبكراً (8) ثم ضاعف رون شالنبرغ الأرقام (23)، قبل أن يقلص اندري هان الفارق في الدقائق الأخيرة من ركلة جزاء (83).

واستغلت جماهير فريق شالكه الفوز الكبير على دروختيرسن/آسيل 5-صفر لإطلاق صافرات الاستهجان ورفع البطاقة الحمراء في وجه رئيسها كليمنس تونيس الذي أطلق تصريحات عنصرية تجاه الأفارقة الاسبوع الماضي.

وتعرّض تونيس (63 عاماً) لانتقادات عقب التصريح الذي أدلى به بشأن بناء المزيد من محطات الطاقة في إفريقيا، معتبراً أنّه "حينها سيتوقف الأفارقة عن قطع الأشجار وانجاب الأطفال مع حلول الليل"، فأوقفه ناديه ثلاثة اشهر.

وتأهل باير ليفركوزن بفوزه على ألمانيا آخن من الدرجة الرابعة 4-1.

ويلعب بايرن ميونيخ حامل اللقب الإثنين على أرض أنرجي كوتبوس، فيما فاز بوروسيا دورتموند القوي على أوردينغن 2-صفر الجمعة.