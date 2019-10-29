خروج مفاجئ لكولن وتأهل صعب لبايرن ميونيخ

وكان بوخوم من الدرجة الثانية في طريقه إلى تفجير مفاجأة من العيار الثقيل عندما تقدم على النادي البافاري بهدف بالنيران الصديقة منذ الدقيقة 36 سجله مهاجمه الكندي ألفونس ديفيس، لكنه استسلم في الدقائق الست الأخيرة وتلقت شباكه هدفين عبر سيرج غنابري (84) والبديل توماس مولر (89).

وأبقى مدرب بايرن الكرواتي نيكو كوفاتش على هدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي والبرازيلي فيليبي كوتينيو ومولر على مقاعد البدلاء قبل أن يدفع بهم في الدقائق 46 و57 و65، لينجح في قلب الطاولة على صاحب الأرض ويواصل حملة الدفاع عن لقبه.

وفي مباراة أخرى، تقدم ساربروكن بهدفين نظيفين سجلهما كريستوفر شورخ (54) وجيليان تيموثي يورخر (57). ورد كولن، الوصيف ست مرات آخرها عام 1991، بثنائية للدولي يوناش هيكتور (71) وسيمون تيروده (84)، قبل أن يخطف توبياس يانيكه هدف الفوز لأصحاب الأرض في الدقيقة الأخيرة.

ولم تكن حال فرايبورغ ثالث البوندسليغا أفضل من كولن، وودع المسابقة بخسارته أمام ضيفه أونيون برلين الصاعد حديثاً إلى دوري الأضواء.

وسجل للمضيف روبن كوخ (45)، مقابل ثلاثة أهداف لجوشوا ميس (36) وروبرت أندريخ (87) وكريستيان غينتنر (90).

في المقابل، حجز هوفنهايبم بطاقته إلى ثمن النهائي بفوزه على مضيفه دويسبورغ من الدرجة الثالثة بهدفين نظيفين سجلهما النمسوي فلوريان غريليتش (53) والأرميني سركيس آدميان (59).

وحسم شتوتغارت قمة الدرجة الثانية مع مضيفه هامبورغ في صالحه 2-1 بعد التمديد.

وكان شتوتغارت، ثالث الدرجة الثانية (20 نقطة)، البادئ بالتسجيل عبر الأرجنتيني نيكولاس غونزاليز في الدقيقة الثانية من ركلة جزاء، وأدرك آرون هونت التعادل لهامبورغ المتصدر (24 نقطة)، بعد 14 دقيقة من ركلة جزاء أيضاً.

واستمر التعادل حتى نهاية الوقت الأصلي، واحتكم الفريقان إلى التمديد حيث كانت الكلمة الأخيرة لشتوتغارت بهدف لمهاجمه المغربي الأصل حمادي الغديوي في الدقيقة 113.

وكان الفريقان إلى وقت قريب ينافسان بايرن ميونيخ على لقب الدرجة الأولى قبل أن يهبطا إلى الدرجة الثانية، الأول، المتوج بلقب البوندسليغا ست مرات ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة، للمرة الأولى في تاريخه عام 2018، والثاني، بطل الدوري خمس مرات، الموسم الماضي.