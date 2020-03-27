العربية
English
دوري أبطال أوروبا
كأس ألمانيا

تعليق مباراتي المربع الذهبي في كأس ألمانيا

من قبل

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم الجمعة تعليق مباراتي الدور نصف النهائي لمسابقة كأس المانيا المقررتين أواخر نيسان/أبريل المقبل بسبب تفشي وباء كورونا المستجد.

Reuters

وقال بيان صادر عن الاتحاد الألماني "من المتوقع ان يبقى الوضع على حاله وبالتالي لن تقام أي مباريات في المواعيد المحددة لها. التخطيط والاستعداد من الناحية الرياضية مستحيل بالنسبة الى الأندية".

وكان من المقرر أن يلتقي بايرن ميونيخ حامل اللقب مع اينتراخت فرانكفورت بطل نسخة عام 2018 في 21 نيسان/أبريل، بينما تجمع المباراة الثانية بين باير ليفركوزن وساربروكن من الدرجة الرابعة في اليوم التالي. أما المباراة النهائية فمقررة في 23 أيار/مايو.

وكانت رابطة الدوري الألماني قد قررت منتصف الشهر الحالي تعليق نشاط الدرجات الثلاث الأولى حتى الثاني من نيسان/أبريل، وأعلنت أنها ستوصي بتمديد فترة التعليق حتى 30 من الشهر المذكور.

وناشدت الرابطة جميع الأندية عدم معاودة تدريباتها حتى منتصف نيسان/أبريل على أقل تقدير من أجل ضمان مبدأ التكافؤ بينها، بحسب ما أعلنت الصحف المحلية الخميس.

كأس ألمانيا كورونا
السابق كأس ألمانيا: ليفركوزن يعوّض تأ
اقرأ
كأس ألمانيا: ليفركوزن يعوّض تأخره ويبلغ نصف النهائي
التالي

آخر الأحداث