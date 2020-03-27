تعليق مباراتي المربع الذهبي في كأس ألمانيا

وقال بيان صادر عن الاتحاد الألماني "من المتوقع ان يبقى الوضع على حاله وبالتالي لن تقام أي مباريات في المواعيد المحددة لها. التخطيط والاستعداد من الناحية الرياضية مستحيل بالنسبة الى الأندية".

وكان من المقرر أن يلتقي بايرن ميونيخ حامل اللقب مع اينتراخت فرانكفورت بطل نسخة عام 2018 في 21 نيسان/أبريل، بينما تجمع المباراة الثانية بين باير ليفركوزن وساربروكن من الدرجة الرابعة في اليوم التالي. أما المباراة النهائية فمقررة في 23 أيار/مايو.

وكانت رابطة الدوري الألماني قد قررت منتصف الشهر الحالي تعليق نشاط الدرجات الثلاث الأولى حتى الثاني من نيسان/أبريل، وأعلنت أنها ستوصي بتمديد فترة التعليق حتى 30 من الشهر المذكور.

وناشدت الرابطة جميع الأندية عدم معاودة تدريباتها حتى منتصف نيسان/أبريل على أقل تقدير من أجل ضمان مبدأ التكافؤ بينها، بحسب ما أعلنت الصحف المحلية الخميس.