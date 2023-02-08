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كأس ألمانيا

بوروسيا دورتموند يعبر إلى ربع نهائي كأس ألمانيا

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نجح بوروسيا دورتموند في تجاوز مضيفه بوخوم ليتأهل إلى ربع نهائي كأس ألمانيا لكرة القدم.

Reuters

أهدى ماركو رويس فريقه بوروسيا دورتموند بطاقة التأهل إلى ربع نهائي كأس ألمانيا بتسجيله هدف الفوز على بوخوم 2-1 يوم الأربعاء في دور الستة عشر.

وتقدم بوروسيا دورتموند بفضل إيمري جان في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول 45+1.

وعدّل النمسوي شتوغر النتيجة من ركلة جزاء (64)، لكن البديل رويس تمكن من تسجيل هدف الفوز بعد اشتراكه بخمس دقائق مانحاً بطاقة العبور لفريقه (70).

كما تأهل نورنبرغ إلى ذات الدور بفوزه على فورتونا دوسلدورف بركلات الترجيح 5-3 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

 

بوروسيا دورتموند كأس ألمانيا بوخوم
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