بريمن يُقصي دورتموند ويصعد لربع نهائي كأس ألمانيا

ومثل تأهل بريمن نتيجة صادمة لدورتموند المتألق محلياً في الفترة الأخيرة حيث يحتل بريمن المركز السادس عشر على لائحة ترتيب البوندسليغا فيما يأتي دورتموند في المركز الثالث برصيد 39 نقطة وبفارق ثلاث نقاط فقط خلف بايرن ميونيخ المتصدر.

هالاند يدخل التاريخ

وبرغم خسارة دورتموند بطل 2017، أصبح مهاجمه النرويجي إرلينغ هالاند أول لاعب في تاريخ أندية الدرجة الأولى الألمانية يسجل 8 أهداف في أول أربع مباريات له مع فريق من الدرجة الأولى.

وتخلف دورتموند بهدفي دايفي سيلكه (16) وليوناردو بيتانكور (30).

لكن بعد حلول هالاند (19 عاماً) بديلاً، قلص اللاعب القادم من ريد بول سالزبورغ النمساوي الفارق، متابعا كرة من على خط المرمى في الدقيقة 67.

بيد ان بريمن استعاد فارق الهدفين عبر الكوسوفي ميلوت راشيكا (70)، قبل ان يقلص الاميركي الشاب جيوفاني رينا (17 عاماً) الفارق مجدداً (78). وأصبح رينا بعمر 17 عاما و82 يوما أصغر لاعب يسجل في مسابقة الكأس.

تأهل عسير لشالكه

وصعد شالكه إلى الدور ربع النهائي عقب تغلبه الصعب على هيرتا برلين بثلاثة أهداف مقابل هدفين بعد التمديد، وشهدت المباراة "ريمونتادا" مثيرة لشالكه إذ تقدم هيرتا بهدفين نظيفين عن طريق باسكال كوبكي في الدقيقة 12 والوافد الجديد على صفوف الفريق، البولندي كريستوف بيونتيك في الدقيقة 39.

وقلب شالكه الطاولة تماماً على فريق العاصمة في الشوط الثاني بإحرازه هدفين عن طريق دانييل كاليغيوري في الدقيقة 76 والمغربي أمين حارث في الدقيقة 82، فخاض الفريقان شوطين إضافيين، شهد ثانيهما إحراز بينيتو رامان هدف التأهل لشالكه بطل الكأس في خمس مناسبات آخرها عام 2011.