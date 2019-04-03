بايرن وفيردر بريمن إلى نصف نهائي كأس ألمانيا

وجاءت المباراة غزيرة بالأهداف والهجمات والتغيرات في النتيجة في ظروف دقائق معدودة، ما دفع الحساب الرسمي لبايرن على موقع "تويتر" الى وصفها بـ"90 دقيقة من كرة قدم لا تصدق"، شهدت تقدم بايرن بهدف، قبل تخلفه 1-2، ومن ثم تقدمه 4-2، فالتعادل 4-4، قبل الهدف الحاسم.

وأتت نقطة التحول في المباراة بدءا من الدقيقة 13، التي شهدت طرد مدافع بايرن نيكلاس زوله ببطاقة حمراء مباشرة.

سجل لبايرن ليون غوريتسكا (12)، توماس مولر (53)، روبرت ليفاندوفسكي (56 و84 من ركلة جزاء)، وسيرج غنابري (66)، وتكفل روبرت غلاتزل (26 و74 و77 من ركلة جزاء)، و مارك شناترر (39) بأهداف هايدنهايم.

وأكمل فيردر بريمن الفائز الأربعاء على مضيفه شالكه بهدفين نظيفين، عقد الدور نصف النهائي الذي سيضم أيضا هامبورغ (ثانية) ولايبزيغ.

وتأهل بريمن بهدفي الكوسوفي ميلوت راشيكا (65) والهولندي دايفي كلاسن (72).



