بايرن ميونيخ يودع كأس ألمانيا من قبل beIN SPORTS January 13, 2021 23:27 خرج بايرن ميونيخ حامل اللقب من الدور الثاني لكأس ألمانيا على يد هولشتاين كيل بركلات الترجيح 6-5 بعد التعادل 2-2 في الدقائق التسعين والشوطين الإضافيين الأربعاء. AFP وسجل لبايرن ميونيخ سيرج غنابري 14 وليروى سانيه 48، فيما سجل لكيل فين بارتلز 37 هاوكي واهل 5+ 90. كأس ألمانيا بايرن ميونيخ السابق دورتموند ولايبزيغ إلى ثالث أدو اقرأ التالي آخر الأحداث January 13, 2021 23:27 بايرن ميونيخ يودع كأس ألمانيا December 22, 2020 20:34 دورتموند ولايبزيغ إلى ثالث أدوار كأس ألمانيا October 15, 2020 23:11 عبور سهل لبايرن ميونيخ حامل اللقب للدور الثاني August 27, 2020 21:48 تأجيل مباراة بايرن في الكأس لمنحه فرصة للراحة July 4, 2020 23:48 نوير يؤكد "أثبتنا مدى حماسنا وتعطشنا" للألقاب July 3, 2020 18:22 فليك: "بايرن يخشى من سرعة ليفركوزن" July 3, 2020 15:39 نهائي "صامت" بين حامل اللقب بايرن والطامح ليفركوزن June 18, 2020 09:33 نهائي كأس ألمانيا دون حضور الجماهير June 17, 2020 18:32 رئيس الاتحاد يأمل بحضور جماهيري محدود في النهائي June 10, 2020 22:45 بايرن ميونيخ يقارع ليفركوزن في نهائي الكأس