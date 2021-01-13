بايرن ميونيخ يودع كأس ألمانيا

من قبل beIN SPORTS January 13, 2021 23:27 خرج بايرن ميونيخ حامل اللقب من الدور الثاني لكأس ألمانيا على يد هولشتاين كيل بركلات الترجيح 6-5 بعد التعادل 2-2 في الدقائق التسعين والشوطين الإضافيين الأربعاء.