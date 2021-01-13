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الدوري الإنكليزي الممتاز
كأس ألمانيا

بايرن ميونيخ يودع كأس ألمانيا

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خرج بايرن ميونيخ حامل اللقب من الدور الثاني لكأس ألمانيا على يد هولشتاين كيل بركلات الترجيح 6-5 بعد التعادل 2-2 في الدقائق التسعين والشوطين الإضافيين الأربعاء.

AFP

وسجل لبايرن ميونيخ سيرج غنابري 14 وليروى سانيه 48، فيما سجل لكيل فين بارتلز 37 هاوكي واهل 5+ 90.

 

كأس ألمانيا بايرن ميونيخ
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