بايرن ميونيخ يصعد إلى ربع نهائي كأس ألمانيا

وبدأ النادي البافاري اللقاء متعثرا بعد تخلفه بهدف بالنيران الصديقة بعدما حول جيروم بواتنغ الكرة في شباكه حين حاول اعتراض عرضية من التوغولي إيهلاس بيبو في الدقيقة الثامنة.

لكن مدافع هوفنهايم بنيامين هوبنر رد الجميل للنادي البافاري وأدرك له التعادل في الدقيقة 12 حين حول الكرة في شباك فريقه إثر عرضية من الكندي الشاب ألفونسو ديفيس في الدقيقة 19 عاما، قبل أن يضعه توماس مولر في المقدمة بعد أن وصلته الكرة بتمريرة طويلة من النمساوي دافيد آلابا، فحولها بساقه مباشرة في الشباك في الدقيقة 20.

واكتملت عودة النادي البافاري، الفائز بلقب المسابقة 19 مرة (رقم قياسي)، بهدف ثالث قبل نهاية الشوط الأول عبر البولندي روبرت ليفاندوفسكي بكرة رأسية إثر خروج خاطىء من الحارس فيليب بنتكه في الدقيقة 36.

وبقي الوضع على حاله حتى الدقيقة 72 حين اعتقد بنيامين هوبنر أنه عوض الهدف الذي سجله في مرماه عن طريق الخطأ، إلا أن الحكم ألغى الهدف بعدما تبين أنه لمس الكرة بيده قبل تسديدها في شباك مانويل نوير.

وجاء رد بايرن قاسياً بتسجيله الهدف الرابع عبر ليفاندوفسكي الذي وصل الى الشباك للمرة الثانية بكرة رأسية، وهذه المرة إثر ركلة ركنية من الجهة اليسرى (80)، مسجلاً هدفه الخامس والثلاثين هذا الموسم في 29 مباراة خاضها ضمن جميع المسابقات، بينها 22 في الدوري.

وعادت الحياة بعض الشيء الى هوفنهايم حين قلص الفارق بتمريرة من السويسري ستيفن تسوبر إلى موناس دبور الذي التف على نفسه قبل أن يسدد في شباك نوير في الدقيقة 82.

وعندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، ارتُكِب خطأ دفاعي آخر وهذه المرة من الفرنسي بنجامان بافار الذي تسبب بالهدف الثالث لهوفنهايم حين حاول قطع كرة عرضية، فحولها في القائم الأيمن لمرمى فريقه ثم ارتدت لتصل دبور أيضا فحولها في الشباك الخالية (2+90).

انتهاء مغامرة فيرل

من جهته، أنهى أونيون برلين مغامرة مضيفه فيرل من الدرجة الرابعة وبلغ الدور ربع النهائي للمرة الثانية فقط في تاريخه، بفوزه المتأخر عليه 1-صفر.

وانتظر أونيون برلين الذي سبق له الوصول إلى ربع النهائي مرة واحدة موسم 2000-2001 حين واصل مشواره حتى النهائي قبل الخسارة أمام شالكه صفر-2، حتى الدقيقة 85 لحسم بطاقته بفضل هدف سجله روبرت أندريتش.

وفي مباراة أخرى، احترمت أيضا التراتبية، بلغ ليفركوزن الدور ربع النهائي بفوزه على ضيفه شتوتغارت الذي ينافس هذا الموسم في الدرجة الثانية، بنتيجة 2-1.

وبقي التعادل السلبي سيد الموقف حتى الدقيقة 71 حين افتتح ليفركوزن التسجيل بهدية من فابيان بريدلو الذي حول الكرة بالخطأ في شباك فريقه، ثم أضاف لوكاس ألاريو الثاني في الدقيقة 83، قبل أن يقلص الضيوف الفارق عبر سيلاس وامانغيتوكا (85).

وأخيراً صعد ساربروكن من الدرجة الرابعة إلى ربع النهائي محققاً إنجازاً تاريخيا له بعد تفوقه على ضيفه كارلسروه من الدرجة الثانية بركلات الترجيح (5-3) عقب تعادل الفريقين في الوقتين الأصلي والإضافي بدون أهداف.

