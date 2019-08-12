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كأس ألمانيا

بايرن ميونيخ في الدور الثاني لكأس ألمانيا وفولفسبورغ يعاني قبل التأهل

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قطع بايرن ميونيخ بطاقة العبور إلى الدور الثاني من مسابقة كأس ألمانيا لكرة القدم في الوقت الذي شهدت مباريات الإثنين معاناة فولفسبورغ قبل التأهل.

Reuters

تخطى بايرن ميونيخ الدور الأول من مسابقة كاس ألمانيا لكرة القدم بفوزه يوم الإثنين على مضيفه إنرغي كوتبوس 3-1.

ولم يستهن حامل اللقب بمنافسه الذي يلعب في دوري الدرجة الرابعة فأشرك العديد من لاعبيه الأساسيين وعلى رأسهم البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي سجّل الهدف الأول (32) قبل أن يضيف الفرنسي كومان الثاني (65) ومن ثم غورتزكا الثالث (85).

ووقّع بركان تاز على هدف فريقه الشرفي في الوقت بدل الضائع 90+3 من ركلة جزاء.

وشهدت مباريات اليوم حاجة فولفسبورغ للوقت الإضافي كي يتأهل على حساب هاليتشير من دوري الدرجة الثالثة 5-3 بعدما انتهت المباراة بالتعادل 3-3 في الوقت الأصلي.

وودع هانوفر المسابقة بخسارته من كارلشروهر 2-0 وتأهل شتوتغارت بفوزه 1-0 على هانسا روستوك.

 

بايرن ميونيخ
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