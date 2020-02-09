بايرن ضيفاً على شالكه في ربع نهائي الكأس

وكان بايرن بلغ ربع النهائي بفوزه الصعب على ضيفه هوفنهايم 4-3 الأربعاء، ولم تكن مهمة شالكه أسهل حيث احتاج إلى التمديد للفوز على ضيفه هرتا برلين 3-2 الثلاثاء.

والتقى بايرن ميونيخ وشالكه مرتين هذا الموسم في الدوري، وفاز النادي البافاري بثلاثية نظيفة على ملعب "فيلتنس أرينا" في غيلسينكيرشن في المرحلة الثانية في 24 آب/أغسطس الماضي، وبخماسية على ملعب "أليانز أرينا" في ميونيخ في 25 كانون الثاني/يناير الماضي ضمن المرحلة التاسعة عشرة.

ويسعى بايرن المتوج بلقب المسابقة في 19 مناسبة (رقم قياسي) للبقاء في المنافسة في محاولة منه للاحتفاظ بالثنائية المحلية بعد أن تفوق على لايبزيغ، مطارده المباشر على لقب الـ"بونديسليغا" هذا الموسم، في نهائي العام الماضي بثلاثية نظيفة.

ويحل فيردر بريمن الذي حقق المفاجأة بإقصائه بوروسيا دورتموند بفوزه عليه 3-2، ضيفا على اينتراخت فرانكفورت الذي أطاح بالوصيف لايبزيغ 3-1 الثلاثاء.

كما يلتقي باير ليفركوزن مع ضيفه اونيون برلين فيما يحل فورتونا دوسلدورف ضيفا على ساربروكن من الدرجة الرابعة.

وتقام المباريات في الثالث والرابع من شهر آذار/مارس المقبل.

