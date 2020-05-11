الاتحاد الألماني يحدد موعد نهائي الكأس

وأضاف أنه يمكن استئناف اللعب في الدرجة الثالثة وفي دوري الأضواء للسيدات رهناً بموافقة السلطات المحلية.

وبينما سيتم استئناف الدوري في الدرجتين الأولى والثانية بدون جماهير في 16 أيار/مايو بعد تعليق النشاط لنحو شهرين بسبب جائحة كورونا قال الاتحاد الألماني للعبة إن عجلة المسابقات الأخرى يمكنها الدوران مجدداً.

لكنها ستقام أيضاً بدون جماهير حيث تحظر ألمانيا كل الأحداث الجماهيرية حتى 31 آب/ أغسطس على الأقل.

وسيلتقي في الدور قبل النهائي لكأس ألمانيا بايرن ميونيخ مع إينتراخت فرانكفورت وزاربروكن الذي يلعب في الدرجة الرابعة مع باير ليفركوزن في التاسع والعاشر من حزيران/ يونيو.

وقال الاتحاد الألماني إن استراتيجيته الصحية التي وضعها بالتعاون مع مسؤولي الدوري سيتم تطبيقها أيضاً على المسابقات التي يشرف عليها.

وأضاف أنه يتوقع استئناف دوري الدرجة الثالثة في 26-27 أيار/ مايو.

وقال فريتز كيلر رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم "أشعر بثقة كبيرة أن السلطات ستعطينا قريباً جداً الضوء الأخضر لاستئناف منافسات الدرجة الثالثة ودوري الأضواء للسيدات وكأس ألمانيا بالطبع".

لكن مع استمرار الجائحة في ألمانيا حيث ارتفعت حالات الاصابة بالفيروس إلى نحو 170 ألف حالة وأكثر من 7400 حالة وفاة تخشى سلطات كرة القدم من أن تضعف الحالات الإيجابية فرص إنهاء الموسم ما يشكل "تهديداً وجودياً" لبعض الأندية من الناحية المالية.