أينتراخت فرانكفورت إلى نهائي كأس ألمانيا

وأنهى أينتراخت فرانكفورت الشوط الأول متخلفاً بهدف البرتغالي تياغو توماش بعد تمريرة من جوشوا فاغنومان (19)، لكنه رد في الشوط الثاني وأدرك التعادل عبر الفرنسي إيفان نديكا إثر تمريرة من مواطنه راندال كولو موانيه (51).

ثم وضع الياباني دايشي كامادا الضيوف في المقدمة بتسديدة من خارج المنطقة بعد أربع دقائق فقط (55)، قبل أن يضيف كولو موانيه الثالث من ركلة جزاء انتزعها بنفسه (77).

وكانت الأمسية فرنسية بامتياز إذ قلص إنزو ميو الفارق لشتوتغارت بتسديدة من خارج المنطقة (83).

ويقام النهائي في الثالث من حزيران/يونيو على الملعب الأولمبي في برلين حيث سيلتقي أينتراخت فرانكفورت مع لايبتسيغ.



