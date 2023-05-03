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كأس ألمانيا

أينتراخت فرانكفورت إلى نهائي كأس ألمانيا

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قلب أينتراخت فرانكفورت الطاولة على مضيفه شتوتغارت ولحق بلايبتسيغ الى نهائي مسابقة كأس ألمانيا في كرة القدم بالفوز عليه 3-2 الأربعاء في نصف النهائي.

reuters

وأنهى أينتراخت فرانكفورت الشوط الأول متخلفاً بهدف البرتغالي تياغو توماش بعد تمريرة من جوشوا فاغنومان (19)، لكنه رد في الشوط الثاني وأدرك التعادل عبر الفرنسي إيفان نديكا إثر تمريرة من مواطنه راندال كولو موانيه (51).

ثم وضع الياباني دايشي كامادا الضيوف في المقدمة بتسديدة من خارج المنطقة بعد أربع دقائق فقط (55)، قبل أن يضيف كولو موانيه الثالث من ركلة جزاء انتزعها بنفسه (77).

وكانت الأمسية فرنسية بامتياز إذ قلص إنزو ميو الفارق لشتوتغارت بتسديدة من خارج المنطقة (83).

ويقام النهائي في الثالث من حزيران/يونيو على الملعب الأولمبي في برلين حيث سيلتقي أينتراخت فرانكفورت مع لايبتسيغ.


 

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