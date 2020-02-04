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الدوري الإنكليزي الممتاز
كأس ألمانيا

آينتراخت فرانكفورت يقصي لايبزيغ من كأس ألمانيا

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تخطى آينتراخت فرانكفورت عقبة لايبزيغ الثاني على لائحة ترتيب فرق الدوري الألماني بالتغلب عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف الثلاثاء في ثمن نهائي كأس ألمانيا لكرة القدم.

AFP

أقيمت المباراة على ملعب كومرزبنك أرينا معقل آينتراخت الذي افتتح التسجيل في الدقيقة 17 عن طريق مهاجمه البرتغالي أندريه سيلف من ركلة جزاء قبل أن يضيف لاعب الوسط الصربي فيليب كوستيتش الهدف الثاني في الدقيقة 51، وفي الدقيقة 69 أحرز داني أولمو هدف تقليص الفارق للايبزيغ.

وفي الدقيقة الأخيرة من المباراة عاد كوستيتش وأحرز الهدف الثاني له والثالث لآينتراخت فرانكفورت فحسم الفريق تأهله إلى الدور ربع النهائي.

وسبق لفرانكفورت الفوز بلقب كأس ألمانيا 5 مرات آخرها عام 2018.

وواصل بذلك آينتراخت تفوقه على لايبزيغ إذ أنه كان قد فاز عليه في الملعب ذاته بهدفين دون رد في الخامس والعشرين من الشهر الماضي ضمن المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الألماني.

وضمن الدور ثمن النهائي أيضاً، حقق فورتونا دوسلدورف فوزاً عريضاً خارج ملعبه على كايزرسلاوترن بخمسة أهداف مقابل هدفين.

وافتتح الغاني نانا أوبوكو أمبوماه التسجيل للفريق الفائز في الدقيقة التاسعة وبعدها بدقيقة واحدة فقط تعادل كريستيان كوهلويتر لكايزرسلاوترن، قبل أن يتقدم اللاعب ذاته لأصحاب الأرض في الدقيقة 39 من ركلة جزاء.

ومالت الكفة لفورتونا في الشوط الثاني، إذ أضاف روين هينينغز الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 49 قبل أن يسجل ماتياس زيمارمان الهدف الثالث في الدقيقة 65 وعاد هينينغز وأحرز الهدف الرابع لفريقه والثاني له في الدقيقة 78 ثم اختتم النمساوي كيفين شتوغر أهداف الفريق الفائز بتسجيل الهدف الخامس في الدقيقة 84. 

وستقام قرعة الدور ربع النهائي من البطولة يوم الأحد القادم التاسع من شباط/فبراير الحالي. 
 

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