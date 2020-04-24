نهائي كأس ألمانيا: موعد مؤجل خلف أبواب موصدة

وكان من المفترض أن تقام مباراتا الدور نصف النهائي هذا الأسبوع بين بايرن مونيخ حامل اللقب وإينتراخت فرانكفورت من جهة، وباير ليفركوزن وفريق الدرجة الرابعة ساربروكن من جهة أخرى، لكنما أرجئتا بعد تعليق كامل المنافسات منذ منتصف آذار/مارس الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأعرب رئيس الاتحاد الألماني فريتز كيلر عن أمله في التمكن من خوض مباراتي نصف النهائي، وإن كان ذلك خلف أبواب موصدة بوجه الجمهور، وذلك غداة تأكيد رابطة الدوري استعدادها لاستئناف الموسم في التاسع من أيار/مايو، لكنها تنتظر الضوء الأخضر من السلطات.

ويرجح ان تنال هذه الخطوة، الموافقة النهائية خلال اجتماع المستشارة الالمانية أنغيلا ميركل بمسؤولي مختلف المقاطعات، والمقرر في 30 نيسان/أبريل.

وأبدى كيلر الجمعة أمله في ان يشمل قرار الاستئناف مسابقة الكأس أيضا.

ونقل بيان الاتحاد عن رئيسه قوله "من المؤسف للغاية أن الأرجحية (الشك باقامتها) تحوم حول هذه المباراة المميزة (نهائي الكأس)، الى جانب أنها ستقام بدون مشاهدين"، مضيفا "شرط أن تتم الموافقة على المباراة، يمكننا بعد ذلك التطلع الى مشاهدة النهائي من غرف الجلوس (في المنازل) للمرة الأولى في تاريخ الكأس".