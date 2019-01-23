البث المباشر لمباراة اليابان وفيتنام

اليابان وفيتنام مباشرة وحصرياً على beIN SPORTS

تلعب فيتنام مباراة تاريخية في كأس آسيا عندما تواجه العملاق الياباني في ربع نهائي النسخة المقامة حالياً في الإمارات 2019. للمزيد عن التقديم الفني للمباراة، اضغط هنا

موعد مباراة اليابان وفيتنام وكيفية مشاهدتها ؟

بإمكانكم متابعة مباراة اليابان وفيتنام يوم الخميس في الساعة الرابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة في بث مباشر وحصري عبر قناة MAX HD1 وأيضاً عبر CONNECT.

إضافة إلى البث التلفزيوني، تبث beIN SPORTS مباراة اليابان وفيتنام وأهم مباريات كأس آسيا – الإمارات 2019 بنقل حيّ وبجودة عالية على الإنترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

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