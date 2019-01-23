البث المباشر لمباراة الصين وإيران

الصين وإيران مباشرة وحصرياً على beIN SPORTS

تتجه الأنظار يوم الخميس إلى المباراة المرتقبة في أبو ظبي بين المنتخبين الإيراني والصيني في ربع نهائي كأس آسيا 2019 لكرة القدم، إذ تسعى إيران لتحقيق أول لقب قاري منذ 1976 عندما توجت مرة ثالثة وشباكها نظيفة. في المقابل، تأمل الصين في العودة للمنافسة على اللقب القاري بعد تراجع في النسخ الثلاث الأخيرة، إذ حلت وصيفة في 1984 و2004 على أرضها. للمزيد عن التقديم الفني للمباراة، اضغط هنا.

موعد مباراة الصين وإيران وكيفية مشاهدتها ؟

بإمكانكم متابعة مباراة الصين وإيران يوم الخميس في الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة في بث مباشر وحصري عبر قناة MAX HD1 وأيضاً عبر CONNECT.

إضافة إلى البث التلفزيوني، تبث beIN SPORTS مباراة الصين وإيران وأهم مباريات كأس آسيا – الإمارات 2019 بنقل حيّ وبجودة عالية على الإنترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

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