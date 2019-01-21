مشاهدة البث المباشر لمباراة البحرين وكوريا الجنوبية في ثمن نهائي كأس آسيا ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS تلفزيونياً وعبر الإنترنت.

ولا تفوتوا مشاهدة مباراة البحرين وكوريا الجنوبية إذ يمكنكم الاشتراك الآن لحضور اللقاء الهام سواء من خلال البث التلفزيوني أو على الإنترنت.

وفرض المنطق نفسه بتأهل منتخب كوريا الجنوبية إلى هذا الدور كمتصدر خاصة بعد عودة نجم توتنهام الإنكليزي سون بينما اقتنص منتخب البحرين بطاقة تأهله في اللحظات الأخيرة من مباراته مع الهند 1-0 ليحتل المركز الثالث في المجموعة الأولى.



مباراة البحرين – مباشر



مشاهدة مباراة البحرين وكوريا الجنوبية مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS مع متابعة آخر استعدادات الفريقين علماً أن البحرين يدخل برغبة إثبات جدارته بالذهاب بعيداً في المسابقة لكنه سيصطدم بأحد المنتخبات المرشحة للفوز باللقب.

مباراة البحرين وكوريا الجنوبية يسبقها البث المباشر لاستوديو تحليلي يتناول به ضيوف beIN SPORTS وضع الفريقين قبل المباراة وطريقة لعبهما إضافة إلى نشر عدة تقارير حصرية وإحصاءات خاصة للزملاء المكلفين بتغطية المباراة.

يمكنكم مشاهدة اللقاء على قناة MAX1 باللغة العربية يوم الثلاثاء 22 - كانون الثاني/يناير في الساعة الرابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

البث المباشر لمباراة البحرين عبر الإنترنت



وستبث مباراة البحرين تلفزيونياً وعلى الإنترنت أيضاً إذ سيتمتع مشتركينا بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

ولتبقوا على مقربة من مباراة البحرين وكوريا الجنوبية أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي، بالإضافة إلى أجهزة التلفاز الذكية.

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