البث المباشر لمباراة اليابان وفيتنام

اليابان وفيتنام مباشرة وحصرياً على beIN SPORTS

تلعب فيتنام مباراة تاريخية في كأس آسيا عندما تواجه العملاق الياباني في ربع نهائي النسخة المقامة حالياً في الإمارات 2019. للمزيد عن التقديم الفني للمباراة، اضغط هنا

تشكيلتا الفريقين

08' 🇻🇳 1-0 🇯🇵 Keita Suzuki [OG]

12' 🇻🇳 1-1 🇯🇵 Seiichiro Maki

31' 🇻🇳 1-2 🇯🇵 Yasuhito Endo

53' 🇻🇳 1-3 🇯🇵 Shunsuke Nakamura

59' 🇻🇳 1-4 🇯🇵 Seiichiro Maki



The last #AsianCup encounter between these two sides saw an epic @jfa_samuraiblue comeback. XIs are in! 👇 pic.twitter.com/l5EBPxtF5p — #AsianCup2019 (@afcasiancup) January 24, 2019

أرقام قبل اللقاء

هذا ثاني لقاء بين منتخبي فيتنام واليابان في كأس آسيا، بعد فوز اليابان في أول لقاء في مرحلة مجموعات 2007 (4-1).

خاض منتخب فيتنام مباراة في ربع نهائي كأس آسيا مرة واحد فقط من قبل: خسر 2-0 أمام العراق في 2007.

فاز منتخب اليابان 8 مرات في آخر 9 مباريات لعبها في كأس آسيا (ت 1)، منتصراً في جميع مبارياته الأربع في 2019.

حقق منتخب فيتنام أقل نسبة استحواذ بين المنتخبات المتبقية في كأس آسيا 2019 (48.6%).

منتخب إيران فقط (15) سجل أهدافاً من كرات ثابتة أكثر من اليابان (14) في كأس آسيا منذ 2007.

سجل لمنتخب اليابان 6 لاعبين مختلفين في كأس آسيا 2019، أكثر من أي منتخب آخر.

موعد مباراة اليابان وفيتنام وكيفية مشاهدتها ؟

بإمكانكم متابعة مباراة اليابان وفيتنام يوم الخميس في الساعة الرابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة في بث مباشر وحصري عبر قناة MAX HD1 وأيضاً عبر CONNECT.

إضافة إلى البث التلفزيوني، تبث beIN SPORTS مباراة اليابان وفيتنام وأهم مباريات كأس آسيا – الإمارات 2019 بنقل حيّ وبجودة عالية على الإنترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

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