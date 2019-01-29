مباراة قطر والامارات مباشر

البث المباشر لمباراة قطر والامارات

مشاهدة مباراة قطر والامارات على الانترنت

نلفت عنايتكم إلى أن موقعنا سيكون في الموعد لنقل أبرز أحداث مباراة قمّة نصف نهائي كأس آسيا - الإمارات 2019 بين المنتخب القطري ونظيره الإماراتي إذ ستشمل التغطية الخاصة للموقعة المرتقبة الوصف المباشر للقاء والأهداف مرورا باللقطات التحكيمية وحتّى الاستجوابات الحصرية وآراء محللي قنوات beIN SPORTS.

يلتقي المنتخب القطري نظيره الإماراتي في نصف نهائي كأس أمم آسيا 2019 وعين كل منهما على تحقيق الفوز لبلوغ المباراة النهائية والرهان على اللقب الأغلى في القارة الآسيوية.

مباراة قطر والامارات مباشر اليوم على قناتي MAX HD1 و MAX HD2 في تمام الساعة الخامسة بتوقيت مكة المكرمة.

يسبق المباراة استوديو تحليلي ينطلق في الساعة الرابعة بتوقيت مكة المكرمة للوقوف على الجوانب الفنية والتكتيكية للمنتخبين رفقة أبرز محللي قنوات beIN SPORTS.

كما يمكنكم متابعة المواجهة المرتقبة بين قطر والامارات على الانترنت وبجودة عالية من خلال beIN CONNECT.

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