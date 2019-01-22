بلغ منتخب كوريا الجنوبية الدور ربع النهائي لكأس آسيا - الإمارت 2019، بفوزه 2-1 على المنتخب البحريني، اليوم الثلاثاء، في الدور ثمن النهائي للبطولة.

سجل هوانغ هي تشان (43) وكيم جين سو (107) هدفي كوريا الجنوبية، ومحمد سعد الرميحي (77) هدف البحرين.

واحتاج المنتخبان لحصتين إضافيتين لحسم المباراة بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.

ويلتقي المنتخب الكوري الجنوبي في ربع النهائي مع المتأهل من مواجهة قطر والعراق.

تفاصيل المباراة

- نهاية المباراة بفوز المنتخب الكوري الجنوبي 2-1 وتأهله إلى الدور ربع النهائي لكأس آسيا - الإمارات 2019.

- مع انطلاق الحصة الاضافية الثانية كاد البديل لي سيونغ وو أن يضيف الهدف الثالث لكن تسديدته اعترضها القائم.

107 - عرضية محكمة اعترضها كيم جين سو برأسه ووضعها بثبات في شباك المنتخب البحريني معلناً تقدم كوريا الجنوبية 2-1.

102 - اصابة الحارس سيد شبر واستبداله بالحارس الاحتياطي عبد الكريم فردان.

المباراة تذهب للشوطين الإضافيين بعد حصة بحرينية ثانية رائعة. والنتيجة (1-1).

- د 90+3 خطأ دفاعي فادح من وليد الحيام حينما حاول إعادة الكرة لحارسه، ينفرد بها الكوري هوانغ أوي جو لكنه يطيح بها بعيداً عن المرمى.

- د 77 هدف بحريني بواسطة محمد الرميحي من متابعة كرة عائدة من المدافع الكوري تشول هونغ.

- د 70 الحارس الكوري الجنوبي سيانغ غيو كيم يتصدى لكرة خطرة سددها جمال راشد وأخرى من ركنية أبطل مفعولها. هدف التعادل البحريني قريب.

- د 56 حرة مباشرة خطيرة للغاية نفذها جونغ مرت بسلام بجانب قائم الحارس سيد شبر.

- المنتخب الكوري يبدأ الشوط الثاني بشكل أفضل من منافسه البحريني.

نهاية الشوط الأول بتفوق كوري 1-0

- د 43 هدف سجله هي تشان هوانغ لكوريا الجنوبية من خلال متابعة داخل منطقة الجزاء.

- د 34 هوانغ هي تشان يحاول غربلة الدفاع البحريني لكن حمد شمسان يقطعها قبل التسديد.

- الحارس البحريني سيد شبر علوي يبطل مفعول كرة كورية كادت أن تكون خطيرة عبر هوانغ جو.

- أفضلية ضئيلة لصالح الكوريين لكن الخطورة لازالت غائبة

- بعد مرور عشر دقائق المباراة مفتوحة والمنتخب البحريني جريء ويبادر بالهجوم.

- د 4 تهديد بحريني مُبكر عبر محمد جاسم مرهون من خلال كرة قوية سددها من خارج منطقة الجزاء انحرفت قليلاً عن القائم الأيسر.

- الحكم الياباني رويجي ساتو يعلن صافرة بداية المباراة.