متابعة: مازن الريس

فاز منتخب قطر برباعية نظيفة على الإمارات اليوم الثلاثاء في نصف نهائي كأس آسيا – الإمارات 2019، ليضرب موعداً مع اليابان في النهائي.

وتناوب على رباعية قطر كلّ من خوخي بوعلام (22) والمعز علي (37) وحسن الهيدوس (81) والبديل حامد إسماعيل (90+3)، في مباراة شهدت طرد إسماعيل أحمد من الجانب الإماراتي (90+1).

وكان العنابي الطرف الأفضل في كلّ شيء وعرف كيف يترجم فرصه ويحافظ على أعصابه خلال الدقائق التسعين، كما استمر حارسه سعد الشيب في الحفاظ على نظافة شباكه للمرة السادسة توالياً في البطولة.

وعزّز المعز علي صدارته لترتيب هدافي البطولة برصيد ثمانية أهداف.

مباراة قطر والإمارات - التغطية الخاصة

- هدف: البديل حامد إسماعيل يهدي قطر الهدف الرابع بعد هجمة مرتدة منظمة (90+3).

- 90+1 إسماعيل أحمد يتلقى بطاقة حمراء عقب العودة لتقنية الفيديو.

(86) مبخوت يفشل في الوصول إلى كرة عرضية متقنة ليهدر فرصة هدف تذليل الفارق.

- هدف: حسن الهيدوس يضيف الهدف الثالث لصالح قطر ليقتل المباراة (81).

(72) الشيب يتألق مجدداً بالتصدي لضربة رأس أحمد خليل البديل.

(69) مطر يقترب من التسجيل بتسديدة من داخل منطقة الجزاء يبعدها الدفاع لركنية.

(63) تباطؤ أكرم عفيف يحرم قطر من الهدف الثالث.

- مرور ربع ساعة على انطلاق الشوط الثاني ومنتخب قطر الأكثر ثباتاً.

(52) الشيب يحافظ على نظافة شباكه بإبعاد مميز لتسديدة علي مبخوت.

- أداء الإمارات يتحسن نسبياً في أول 5 دقائق لكن منتخب قطر متماسك.

- المخضرم إسماعيل مطر يشترك مكان عامر عبد الرحمن مع بداية الشوط الثاني.

انتهاء الشوط الأول بتقدم قطر بثنائية نظيفة.

(45) تسديدة علي مبخوت من ركلة حرة مباشرة ترتطم بحائط الصد.

رقم: المعز علي يعزز صدارته لترتيب هدافي البطولة بثمانية أهداف.

- هدف: المعز علي يستغل غياب الرقابة ويسجل الهدف الثاني لصالح قطر بطريقة رائعة (37).

(30) ضربة رأس جديدة وهذه المرة من علي مبخوت تخطئ مرمى منتخب قطر.

(27) أولى فرص الإمارات تأتي من إمساعيل الحمادي الذي أرسل كرة برأسه بين يدي سعد الشيب.

- هدف: خوخي بوعلام يغالط خالد عيسى بتسديدة من خارج منطقة الجزاء تمنح التقدم لصالح قطر (22).

- مرور 20 دقيقة على بداية المباراة وأفضلية قطر لم تترجم إلى أهداف والإمارات قد تباغت من إحدى المرتدات.

(12) أخطر فرص المباراة حتى الآن تأتي من سالم الهاجري الذي سدد من حافة منطقة الجزاء وخالد عيسى يتصدى ببراعة.

- مرور خمس دقائق على بداية المباراة والحذر هو السمة السائدة مع أفضلية طفيفة للعنابي.

انطلاق مباراة قطر والإمارات.

تشكيلتا المنتخبين