البث المباشر لمباراة قطر واليابان

مشاهدة البث المباشر لأهم مباريات اليوم قطر واليابان

قطر واليابان مباشرة وحصرياً على beIN SPORTS

موعد مباراة قطر واليابان

قطر واليابان في نهائي كأس آسيا – الإمارات 2019 يوم الجمعة 1 شباط/فبراير انطلاقاً من الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة قطر واليابان ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS MAX 1 HD و beIN SPORTS MAX 2 HD.

مشاهدة مباراة قطر واليابان في بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة مثل إعادة الأهداف واللقطات.

وتوفر الخدمة مزايا عديدة وباقات رياضية وترفيهية مختلفة موجهة لكافة شرائح المجتمع وبأسعار متنوعة وملائمة للجميع.

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