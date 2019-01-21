متابعة: مازن الريس

فازت اليابان بهدف دون رد على السعودية اليوم الإثنين في ثمن نهائي كأس آسيا – الإمارات 2019.

وحصدت اليابان بطاقة العبور إلى ربع نهائي البطولة متجاوزةً الأفضلية الكبيرة للمنتخب السعودي في المباراة (76.2 بالمئة) وذلك بعد تماسكها دفاعياً وإيقاف خطورة معظم الكرات العرضية التي لعبتها السعودية.

وسجّل هدف المباراة الوحيد المدافع تومياسو في الدقيقة العشرين، وستلاقي اليابان منتخب فيتنام الذي انتصر بركلات الترجيح أمس على المنتخب الأردني.

مباراة السعودية واليابان - التغطية الخاصة

- اليابان تنهي المباراة فائزة بعدما أوقفت معظم الكرات العرضية (السلاح الذي اعتمد عليه المنتخب السعودي).

- حتى الدقائق الـ10 الأخيرة اليابان متماسكة في الخط الخلفي وكثرة الكرات العرضية للسعودية ما زالت طائشة.

(71) علي البليهي يهدر فرصة التعادل بعدما أخطأت رأسيته المرمى.

(65) محاولة هتان الخادعة تجاور مرمى شويتشي.

(61) فهد المولد يقوم بمجهود فردي رائع ويرسل كرة "مقشرة" للدوسري الذي يسدد فوق المرمى.

(60) على عكس مجريات اللقاء موتو يخترق منطقة جزاء السعودية ويسدد لكن الدفاع يبعد كرته لركنية في اللحظات الأخيرة.

- خمس دقائق على بداية الشوط الثاني والسعودية تحاول واليابان تعتمد على الهجمات المرتدة.

انتهاء الشوط الأول بتقدم اليابان بهدف دون رد.

- (39) مهاجم اليابان موتو يتلقى بطاقة صفراء ستبعده عن فريقه في ربع النهائي في حال تأهل اليابان للدور القادم.

(35) هتان يقترب كثيراً من إدراك التعادل بتسديدة مخادعة لكن الحظ يقف في وجه المنتخب السعودي.

- (30) اليابان تتحسن مع استمرار الأفضلية السعودية والتقدم الياباني بالنتيجة خلال الدقائق العشرة الفائتة.

- (20) تومياسو يفاجئ السعودية ويبصم برأسه على الهدف الأول.

(12) أخطر فرص مباراة السعودية واليابان من تسديدة عبد العزيز البيشي ويوشيدا يبعد الكرة بفدائية.

- (10) السعودية الطرف الأفضل في أول 10 دقائق مع وجود العديد من الأخطاء في المباراة التي تتسم بنوع من الخشونة حتى الآن.

(7) ريتسو يهدد السعودية لكن الدفاع يتصدى.

(1) محمد الفتيل يفتتح فرص المباراة بضربة رأس تخطئ المرمى.

انطلاق مباراة السعودية واليابان.

تشكيلتا السعودية واليابان