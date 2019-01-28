تغلبت اليابان على إيران 3-0 اليوم الإثنين في نصف نهائي كأس آسيا – الإمارات 2019 لتحجز مكاناً لها في النهائي.

وأدارت اليابان مباراتها مع إيران كما تريد فلم تتراجع للخلف وتيقّظ نجومها لترقب لاعبي إيران للأخطاء الدفاعية، كما لعبت على صافرة الحكم، لتصعد للنهائي وتنتظر الفائز من مباراة قطر والإمارات في نصف النهائي الآخر الذي سيلعب الثلاثاء.

وسجّل يويا أوساكو هدف اليابان الأول من ضربة رأس مستفيداً من انشغال لاعبي إيران بالاعتراض على الحكم (56) قبل أن يضيف الهدف الثاني من ركلة جزاء تمّ تثبيتها عقب العودة لتقنية الفيديو (67)، ثم أتى الثالث من هاراغوتشي في الوقت بدل الضائع مترجماً هجمة مرتدة (90+2).



مباراة اليابان وإيران التغطية الخاصة

- هدف (90+2) هاراغوتشي يضيف الهدف الثالث لليابان مستغلاً اندفاع لاعبي إيران للأمام.

- اليابان تستفيد من تألق حارسها شويتشي غوندا وتمركز لاعبيها الجيد وتحافظ على التقدم حتى الدقائق الخمس الأخيرة.

(73) دوان يخترق منطقة جزاء إيران ويسدد كرة قوية يبعدها علي رضا.

- هدف (67) أوساكو يمنح اليابان الهدف الثاني من ركلة جزاء تمّ تثبيتها بعد العودة لتقنية الفيديو.

(61) علي رضا جاهانبخش كاد يعدل من ركلة حرة مباشرة لكن الحارس في المكان المناسب.

- (56) هدف: أوساكو يهدي اليابان التقدم بعد ترجمته لضربة رأس عقب عرضية من مينامينو وسط غياب دفاع إيران الذي كان منشغلاً بالاعتراض على الحكم.



- دق 48: أشكان دجاكه ينبري لركلة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء اليابانية سددها بمهارة ذهبت فوق العارضة.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول: (0-0)

- دق 42: إحسان حاج صافي يحاول مباغتة الحارس الياباني بتسديدة بعيدة المدى ولكن محاولته افتقدت للدقة اللازمة.

- دق 21: سردار أزمون يردّ على المبادرات اليابانية بتهديد شديد اللهجة بعد عمل فردي فني رائع تلاعب فيه بالدفاع الياباني ثم ختمه بتسديدة ماكرة ردّها الحارس شويتشي جوندا ببراعة.

- دق 18: اليابان مجدداً في محاولة هجومية جديدة ولكن تسديدة دوان مرت بجانب القائم.

- دق 16: مايا يوشيدا في أول تهديد ياباني جدي للمرمى الإيراني ولكن رأسية المدافع المتقدم علت عن أخشاب المرمى.

بداية المباراة

إيران - اليابان.. تشكيلتا المنتخبين

1988 🇮🇷 إيران 0-0 اليابان 🇯🇵

1992 🇯🇵 اليابان 1-0 إيران 🇮🇷

2004 🇯🇵 اليابان 0-0 إيران 🇮🇷



إيران تسعى للوصول للنهائي للمرة الأولى منذ 43 عامًآ بينما تهدف اليابان لتعزيز سجلها الرائع في هذا الدور. #إيران_اليابان #كأس_آسيا2019 pic.twitter.com/q63eTvyW0v — #كأس_آسيا2019 (@afcasiancup_ar) January 28, 2019

حقائق قبل المباراة