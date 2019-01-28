تغلبت اليابان على إيران 3-0 اليوم الإثنين في نصف نهائي كأس آسيا – الإمارات 2019 لتحجز مكاناً لها في النهائي.
وأدارت اليابان مباراتها مع إيران كما تريد فلم تتراجع للخلف وتيقّظ نجومها لترقب لاعبي إيران للأخطاء الدفاعية، كما لعبت على صافرة الحكم، لتصعد للنهائي وتنتظر الفائز من مباراة قطر والإمارات في نصف النهائي الآخر الذي سيلعب الثلاثاء.
وسجّل يويا أوساكو هدف اليابان الأول من ضربة رأس مستفيداً من انشغال لاعبي إيران بالاعتراض على الحكم (56) قبل أن يضيف الهدف الثاني من ركلة جزاء تمّ تثبيتها عقب العودة لتقنية الفيديو (67)، ثم أتى الثالث من هاراغوتشي في الوقت بدل الضائع مترجماً هجمة مرتدة (90+2).
مباراة اليابان وإيران التغطية الخاصة
- هدف (90+2) هاراغوتشي يضيف الهدف الثالث لليابان مستغلاً اندفاع لاعبي إيران للأمام.
- اليابان تستفيد من تألق حارسها شويتشي غوندا وتمركز لاعبيها الجيد وتحافظ على التقدم حتى الدقائق الخمس الأخيرة.
- (73) دوان يخترق منطقة جزاء إيران ويسدد كرة قوية يبعدها علي رضا.
- هدف (67) أوساكو يمنح اليابان الهدف الثاني من ركلة جزاء تمّ تثبيتها بعد العودة لتقنية الفيديو.
- (61) علي رضا جاهانبخش كاد يعدل من ركلة حرة مباشرة لكن الحارس في المكان المناسب.
- (56) هدف: أوساكو يهدي اليابان التقدم بعد ترجمته لضربة رأس عقب عرضية من مينامينو وسط غياب دفاع إيران الذي كان منشغلاً بالاعتراض على الحكم.
- دق 48: أشكان دجاكه ينبري لركلة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء اليابانية سددها بمهارة ذهبت فوق العارضة.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول: (0-0)
- دق 42: إحسان حاج صافي يحاول مباغتة الحارس الياباني بتسديدة بعيدة المدى ولكن محاولته افتقدت للدقة اللازمة.
- دق 21: سردار أزمون يردّ على المبادرات اليابانية بتهديد شديد اللهجة بعد عمل فردي فني رائع تلاعب فيه بالدفاع الياباني ثم ختمه بتسديدة ماكرة ردّها الحارس شويتشي جوندا ببراعة.
- دق 18: اليابان مجدداً في محاولة هجومية جديدة ولكن تسديدة دوان مرت بجانب القائم.
- دق 16: مايا يوشيدا في أول تهديد ياباني جدي للمرمى الإيراني ولكن رأسية المدافع المتقدم علت عن أخشاب المرمى.
بداية المباراة
إيران - اليابان.. تشكيلتا المنتخبين
حقائق قبل المباراة
- هذا رابع لقاء بين منتخبي اليابان وإيران في كأس آسيا – التقيا سابقاً في مرحلة المجموعات وفشل منتخب إيران في التسجيل في جميعها (ت 2 خ 1).
- سُجل مجموع هدف واحد فقط في لقاءات إيران واليابان الثلاثة في كأس آسيا، وهو هدف الفوز لليابان في 1992 سجله كازايوشي ميورا.
- وصل منتخب إيران إلى نصف نهائي كأس آسيا لأول مرة له منذ 2004، لكنه فشل في تجاوز هذه المرحلة في كل من آخر 5 أنصاف نهائي وصل إليها – خرج من 3 منها بركلات الترجيح.
- وصل منتخب اليابان إلى نصف النهائي في 5 من آخر 6 دورات لكأس آسيا (2000، 2004، 2007، 2011، 2019)، مع الاستثناء الوحيد في 2015.
- آخر مرة وصل منتخب إيران إلى المباراة النهائية في كأس آسيا كانت في 1976، عندما حصد اللقب للدورة الثالثة على التوالي (1968، 1972، 1976).
- خسر منتخب اليابان مرة واحدة فقط في آخر 33 مباراة لعبها في كأس آسيا (ف 23 ت 9) ولم يخسر على الاطلاق في آخر 16 مباراة (ف 12 ت 4).
- سجل سردار آزمون 4 أهداف لإيران في كأس آسيا 2019، ثاني أكبر عدد للاعب بعد القطري المعز علي (7).
- لم ينفذ أي لاعب تسديدات دون تسجيل أكثر من الياباني تاكومي مينامينو في كأس آسيا 2019 (10 تسديدات، 0 أهداف).