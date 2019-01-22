بلغ المنتخب القطري الدور ربع النهائي لكأس آسيا - الإمارات 2019، بفوزه الصعب على المنتخب العراقي بهدف نظيف، اليوم الثلاثاء، في ثمن نهائي البطولة.

جاء هدف المباراة الوحيد عبر المدافع بسام الراوي من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 62.

ويواجه المنتخب القطري في ربع النهائي منتخب كوريا الجنوبية المتأهل على حساب المنتخب البحريني بفوزه عليه 2-1 بعد التمديد.



- المنتخب القطري يواصل سجله المميز في البطولة، إذ فاز بكل مبارياته دون أن تتلقى شباكه أي هدف.

- نهاية المباراة بفوز المنتخب القطري بهدف نظيف، ليبلغ الدور ربع النهائي أين سواجه منتخب كوريا الجنوبية.

- المنتخب العراقي يكثف محاولاته على مرمى المنتخب القطري لإدراك التعادل، والعنابي يعتمد الهجمات المرتدة باحثاً على الضربة القاضية.

- من كرة ثابتة كاد علي عدنان أن يرد بالطريقة نفسها على هدف بسام الراوي لكن محاولته مرت قريبة من المرمى.

- فاصل مهاري من أكرم عفيف يمرر على إثره الكرة لعبد الكريم حسن الذي سدد باتجاه المرمى لكن الحارس جلال حسن اعترضها بنجاح إلى ركنية.

62 - من ركلة حرة مباشرة، المدافع بسام الراوي يمنح التقدم للمنتخب القطري ببراعة كبيرة.

- أبرز فرص المباراة حتى الآن كانت من انفراد صريح لأكرم عفيف لكن نجم السد والمنتخب القطري لم يحسن التحكم بالكرة وأهداها للحارس جلال حسن.

- الشوط الأولى انتهى بالتعادل السلبي دون أهداف، شوط ميزته الندية والتكافئ بين المنتخبين مع أفضلية طفيفة للمنتخب القطري من حيث خطورة الفرص مقابل روح قتالية عالية من زملاء علي عدنان.

- عبد الكريم حسن يتسلل على الجهة اليسرى للدفاع العراقي ويلعب عرضية تصطدم بالدفاع وتنهال على القائم لتتحول إلى ركنية كاد من خلالها بسام الراوي أن يحرز الهدف الأول.

- ضربة موجعة للمنتخب العراقي بخروج صانع ألعابه همام طارق مصاباً واستبداله بعلي حسني.

- خطأ دفاعي فادح من أكرم عفيف كاد يستغله السريع مهند علي الذي انفرد بالحارس سعد الشيب لكن الأخير كان أكثر سرعة من المهاجم العراقي وأدرك الكرة منقذاً منتخب بلاده من هدف محقق.

- أول ظهور هجومي للمنتخب العراقي كان من عرضية لعلي عدنان وارتقاء رأسي غير موفق لمهند علي.

- بعد مرور 10 دقائق على انطلاق المباراة، بدا المنتخب القطري أكثر إصراراً ورغبة في التسجيل.

- بداية مثيرة من جانب المنتخب القطري: عبد الكريم حسن طليق من دون مراقبة يسدّد بيمناه لكن كرته انهالت على العارضة وحرمت "العنابي" من تقدم مبكر.

تشكيلتا المنتخبين