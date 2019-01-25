متابعة: مازن الريس

قدّم الأبيض الإماراتي إحدى أفضل مبارياته تكتيكياً في كأس آسيا ليفوز بهدف دون رد على أستراليا اليوم الجمعة في ربع نهائي المسابقة.

وردّ الإيطالي ألبرتو زاكيروني مدرب الإمارات على الانتقادات الكثيرة التي وجهت له بسبب غياب الفاعلية الهجومية للأبيض في المباريات السابقة، لكنه نجح في قيادة الإمارات إلى نصف النهائي لمواجهة قطر التي انتصرت على كوريا الجنوبية بهدف دون رد اليوم أيضاً.

وسجّل علي مبخوت هدف الإمارات الوحيد قبل 22 دقيقة من نهاية المباراة مستفيداً من خطأ دفاعي فادح.



مباراة الإمارات وأستراليا التغطية الخاصة

- فارس جمعة يقاتل حتى اللحظة الأخيرة (90+7) للدفاع عن مرمى بلاده.

- حالة من الذعر على فارس جمعة قائد منتخب الإمارات بعد غيابه عن الوعي بسبب إصابة في الرأس إلا أنّه يعود للمشاركة رغم خوف الكادر الطبي.

مابيل يعجز عن فكّ شيفرة دفاع الإمارات ويرسل كرة عالية من خارج منطقة الجزاء قبل دقيقة من النهاية.

- أستراليا تزداد خطورة مع دخول مابيل لكنها تواجه دفاعاً إماراتياً منظماً قبل 10 دقائق على النهاية.

- هدف: علي مبخوت يستغل خطأ دفاعياً ويمنح منتخب الإمارات التقدم في الدقيقة (68).

(51) ديغينيك يصطاد كرة برأسه تلامس شباك خالد عيسى من الخارج.

- خمس دقائق على بداية الشوط الثاني ومنتخب أستراليا يسيطر على المباراة.



- علي مبخوت يختتم فرص الشوط الأول بضربة رأس كانت قريبة جداً من منح التقدم للأبيض الإماراتي.

(40) خالد عيسى يطير لتسديدة أسترالية من أبوستولوس.

- ضغط أسترالي متواصل والدفاع الإماراتي يدافع ببسالة حتى الدقيقة (30).

(20) أخطر فرص المباراة من إسماعيل الحمادي الذي اخترق منطقة جزاء أستراليا إلا أنّ الحارس رايان في المكان المناسب.

- في أول 10 دقائق منتخب الإمارات قدم أداءً أفضل من ذاك الذي ظهر عليه في المباريات السابقة لكن الخطورة الأسترالية حاضرة.