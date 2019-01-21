تأهل المنتخب الإماراتي إلى الدور ربع النهائي لكأس آسيا - الإمارات 2019، بفوزه الصعب 3-2، اليوم الاثنين، على منتخب قيرغيزستان في ثمن النهائي.

سجل خميس إسماعيل (15) وعلي مبخوت (64) وأحمد خليل (103 من ركلة جزاء) ثلاثية الإمارات، فيما سجل ميرلان ميرزيف (26) هدف قيرغيزستان وتورسونالي روستاموف (91).

احتاج المنتخبان لحصتين إضافيتين لحسم المواجهة التي انتهت في وقتها الاصلي بالتعادل 2-2.

وتلتقي الإمارات في ربع النهائي أستراليا حاملة اللقب والفائزة بركلات الترجيح على أوزبكستان 4-2 (صفر-صفر) الاثنين أيضاً.

وكان منتخب الإمارات يبحث عن بداية حقيقية بعد أداء باهت في دور المجموعات لم يرض جماهيره.

صحيح أن الإمارات تصدرت مجموعتها الأولى وضمنت تأهلها مبكراً، إلا أن مستواها لم يرض عشاق "الأبيض" الطامح لإحراز لقبه الآسيوي الأول، بعد حلوله وصيفاً للسعودية عام 1996 على أرضه أيضاً.

وكانت الإمارات عادلت المنتخب البحريني في اللحظات الأخيرة افتتاحاً ومن ركلة جزاء (1-1)، ثم تخطت الهند 2-صفر قبل تعادل باهت مع تايلاند (1-1).

ولا شك بأن الإصابة القوية بالركبة التي لحقت بصانع ألعاب نادي الهلال السعودي عمر عبد الرحمن "عمّوري" وأبعدته عن الالتحاق بتشكيلة المنتخب، أدت إلى تراجع الفاعلية الهجومية.

في المقابل، خاض منتخب قرغيزستان المسابقة للمرة الأولى وضمن عبوره إلى دور الـ16 بفوزه الأخير على الفيليبين 3-1 بثلاثية مهاجمه فيتالي لوكس، وذلك بعد خسارتين أمام الصين وكوريا الجنوبية.

تفاصيل المواجهة

- نهاية المباراة بفوز صعب 3-2 للمنتخب الإماراتي أمام منتخب قيرغيزستان الشجاع والذي أجبر أصحاب الأرض على خوض حصتين إضافيتين.

- القائم يمنع باختيار دويشوبيكوف من تسجيل الهدف الثالث وإدراك التعادل لقيرغيزستان.

103 - أحمد خليل يسجل الهدف الثالث لمنتخب الإمارات من ركلة جزاء.

- علي مبخوت ينفرد بالحارس ويهدر فرصة تسجيل الهدف الثالث بغرابة.

- نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 2-2، ليلجأ الفريقين إلى وقت حصتين إضافيتين.

91 - قيرغيزستان تدرك التعادل إثر ركلة ركنية ارتقى لها تورسونالي روستاموف برأسه واصطدمت بالدفاع الاماراتي وعانقت شباك خالد عيسى.

- تامرلان كوزيوبيف يهدر فرصة محقق لإدراك التعادل لقيرغيزستان رغم موقعه المناسب للتسجيل.

64 - علي مبخوت يعيد الإمارات في المقدمة بهدف ثان إثر سوء تمركز دفاعي من لاعبي منتخب قيرغيزستان.

- بيكزان ساكينباييف يسدد بقوة وخالد عيسى يتصدى بصعوبة بالغة ويحولها إلى ركنية.

- الظهير الأيسر لمنتخب قيرغيزستان فاليري كيتشين كاد أن يسجل الهدف الثاني لبلاده بتسديدة مخادعة انهالت على العارضة.

- الشوط الثاني بدأه المنتخب الإماراتي مهاجماً، فمن عرضية لبندر الأحبابي كاد علي مبخوت أن يضيف الهدف الثاني لكن رأسيته جانبت القائم.

- نهاية الشوط الأول بالتعادل 1-1

- بعد الهدف تحسن أداء منتخب قيرغيزستان وتجرأ أكثر على الهجوم من خلال صعود الظهيرين والاعتماد على مهارات بيكزان ساكينباييف وأخالدين أسريلوف.

26 - أول محاولة هجومية لمنتخب قيرغيزستان استطاع على إثرها ميرلان ميرزيف إدراك التعادل بعد تلقيه تمريرة جميلة من أخالدين أسريلوف.

- لاوجود لمنتخب قيرغيزستان هجومياً، مع ارتباك دفاعي واضح قد يستغله مبخوت ورفاقه في كل لحظة.

15 - إسماعيل مطر يلعب ركنية على رأس خليفة مبارك الذي مرّرها إلى خميس إسماعيل والأخير يفتتح التسجيل للإمارات.

- ألبيرتو زاكيروني يبحث عن استغلال خبرة إسماعيل مطر ويدفع به أساسياً في مباراة يتوقع الجميع أن تكون صعبة على أصحاب الأرض.

تشكيلتا المنتخبين