وافتتح منتخب الأردن التسجيل بواسطة بهاء عبد الرحمن (39) ثم أدرك كونغ فيونغ نغوين التعادل لفيتنام في الدقيقة 51.

وفي ركلات الترجيح أضاع للأردن كل من بهاء فيصل وأحمد سمير فيما أضاع اللاعب تران مينه فيونغ لمنتخب فيتنام.

تفاصيل المواجهة:

المنتخب الفيتنامي يحجز مقعداً في ربع النهائي بفوزه على الأردن بركلات الترجيح 4-2

نهاية الشوطين الإضافيين والمرور إلى ركلات الترجيح

سيطر الخوف من الهزيمة على اللاعبين فكان الشوط الإضافي الثاني رتيباً ومملاً .

نهاية الشوط الإضافي الأول وبداية الفترة الثانية

103: بهاء عبد الرحمن يصوب كرة قوية صدها حارس فيتنام بصعوبة

بداية الشوط الإضافي الأول

المباراة تنتهي بالتعادل بين الأردن وفيتنام 1-1 ، المواجهة لاتزال مستمرة بالمرور إلى شوطين اضافيين.

74: تصويبة دونغ كانت خطيرة على حصون الأردن

60: المنتخب الفيتنامي خطير، فان دوك رفع الكرة بشفيع وأنس بني ياسين تكفل بإبعادها

51: كونغ فيونغ نغوين سجل هدف التعادل لمنتخب الفيتنام: الأردن يستقبل أول هدف في البطولة

عودة المباراة في شوطها الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم الأردن على فيتنام 1-صفر

46: تصويبة هوانغ القوية وجدت الحارس عامر شفيع

43: دونغ يصوب وشفيع يتألق

39: بهاء عبد الرحمن ينفذ كرة ثابتة بطريقة جميلة يغير بها النتيجة لمنتخب النشامى (1-صفر)

35: دوان فان هاو هدد شباك الحارس عامر شفيع

26: التعمري راوغ وسدد كرة ضعيفة

20: ياسين البخيت أساء التعامل مع الكرة

17: يوسف الرواشدة اقترب من افتتاح النتيجة للأردن

إذا حجز منتخب الأردن بطاقة العبور لربع النهائي سيكون في مواجهة مرتقبة مع المنتخب الياباني أو المنتخب السعودي

بداية مباراة منتخب النشامى مع فيتنام

التشكيلة الأساسية للمنتخبين: الأردن - فيتنام



