في أبوظبي، برهن الإيرانيون مجدداً جدارتهم بمواصلة المشوار في المغامرة الآسيوية بثلاثية نظيفة في المرمى الصيني تداول على توقيعها كل من مهدي طاريمي (18) وسردار أزمون (31) وكريم أنساريفارد (90).

وسيواجه المنتخب الإيراني في الدور نصف النهائي نظيره الياباني في قمة مرتقبة، علماً بأنّ الساموراي عبر إلى المربع الذهبي على حساب فيتنام "العنيدة" بصعوبة بالغة (1-0).

إيران 3 - 0 الصين.. ملخص أهداف وأحداث المباراة

نهاية المباراة

- دق 90: مهدي طاريمي يستخلص الكرة ويهديها للبديل كريم أنساريفارد والأخير يوقع الهدف الثالث.

- دق 81: داباو يو يهدر فرصة الهدف الصيني الأول بعد سلسلة من المراوغات ولكن تسديدته علت فوق المرمى.

- دق 60: الظهير المنطلق إحسان حاج صافي في إحدى حملاته الهجومية يسدد كرة أرضية قوية تميّز في ردّها الحارس الصيني يان جونلينغ.

بداية الشوط الثاني



نهاية الشوط الأول: إيران تتفوق على الصين (2-0)

- دق 31: أزمون يؤكد الأحقية الإيرانية ويقتل التشويق مبكراً بتسجيل الهدف الثاني بعد مجهود فردي رائع.

- دق 26: طاريمي يهدر فرصة الهدف الثاني له ولمنتخب بلاده أمام شباك خالية وبطريقة عجيبة.

- دق 18: مهدي طاريمي يضع إيران في المقدمة بعد مجهود مميز من سردار أزمون.

- دق 11: سردار أزمون في مناسبتين يهدد المرمى الصيني بشكل جدي غير أنّ الدفاع والحظ حرماه من توقيع الهدف الأول في اللقاء.

- دق 4 + دق 5: إيران تبادر بكرة خطيرة لمهاجمها علي رضا جهانبخش الذي انحرفت كرته عن القائم الصيني بسنتيمترات قليلة. و"التنين" الآسيوي يرد بهجوم معاكس خاطف كاد يعلن الهدف الافتتاحي لولا تدخل حاسم من المدافع رامين رضائيان.

بداية المباراة

إيران - الصين .. تشكيلتا المنتخبين