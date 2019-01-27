موعد البث المباشر لمباراة إيران واليابان والتغطية الخاصة

مباراة إيران واليابان مباشر

البث المباشر لمباراة إيران واليابان

مباراة إيران واليابان في نصف نهائي كأس آسيا - الإمارات 2019، ستكون في غاية التشويق والاثارة سيما ان ايران بالوجه الهجومي الكاسح والدفاع مميز في هذه النسخة قادرة على تحقيق الفوز لتجاوز عقبة النصف النهائي وبلوغ النهائي لاول مرة منذ 43 عاما، بينما يتطلع منتخب اليابان الى عبور نصف النهائي للمرة الخامسة في تاريخه أعوام 1992 و2000 و2004 و2011.

مباراة إيران واليابان مباشرة وحصريا على MAX HD1 و MAX HD2 يوم الإثنين في تمام الساعة الخامسة بتوقيت مكة المكرمة.

لمتابعة المزيد من التفاصيل حول هذه المواجهة المرتقبة بين إيران واليابان من خلال التقديم الفني. اضغط هنا.

حقائق قبل المباراة

هذا رابع لقاء بين منتخبي اليابان وإيران في كأس آسيا – التقيا سابقاً في مرحلة المجموعات وفشل منتخب إيران في التسجيل في جميعها (ت 2 خ 1).

سُجل مجموع هدف واحد فقط في لقاءات إيران واليابان الثلاثة في كأس آسيا، وهو هدف الفوز لليابان في 1992 سجله كازايوشي ميورا.

وصل منتخب إيران إلى نصف نهائي كأس آسيا لأول مرة له منذ 2004، لكنه فشل في تجاوز هذه المرحلة في كل من آخر 5 أنصاف نهائي وصل إليها – خرج من 3 منها بركلات الترجيح.

وصل منتخب اليابان إلى نصف النهائي في 5 من آخر 6 دورات لكأس آسيا (2000، 2004، 2007، 2011، 2019)، مع الاستثناء الوحيد في 2015.

آخر مرة وصل منتخب إيران إلى المباراة النهائية في كأس آسيا كانت في 1976، عندما حصد اللقب للدورة الثالثة على التوالي (1968، 1972، 1976).

خسر منتخب اليابان مرة واحدة فقط في آخر 33 مباراة لعبها في كأس آسيا (ف 23 ت 9) ولم يخسر على الاطلاق في آخر 16 مباراة (ف 12 ت 4).

سجل سردار آزمون 4 أهداف لإيران في كأس آسيا 2019، ثاني أكبر عدد للاعب بعد القطري المعز علي (7).

لم ينفذ أي لاعب تسديدات دون تسجيل أكثر من الياباني تاكومي مينامينو في كأس آسيا 2019 (10 تسديدات، 0 أهداف).



كما يمكنكم مشاهدة مباراة إيران واليابان على الانترنت من خلال خدمة beIN CONNECT.

للاطلاع على الباقات والمزايا العديدة والعروض الخاصة الكثيرة، وللاشتراك في beIN CONNECT اضغط هنا.