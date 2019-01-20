فربيك يخطط للبقاء وكيروش منزعج من إهدار الفرص

وتحدث الهولندي عقب المباراة قائلاً: "استمتعت حقا بهذه المباراة والنزال بين الفريقين. ربما ايران المصنفة أولى آسيويا أفضل منا. حاولنا في الشوط الثاني تقديم كل شيء لتقليص النتيجة، لكن من الواضح ان ايران كانت أفضل ولم يتبق لنا المزيد من الطاقة بعد ثلاث مباريات من الدور الاول".

وتابع "اخطط للاستمرار مع منتخب عمان. اعتقد انه فريق يملك مستقبلا. لدينا فريق اولمبي جيد وسيخوض بطولة هامة في آذار (مارس) تأهيلية للاولمبياد. في المقابل هناك تصفيات كاس العالم في سبتمبر (أيلول) ويجب ان نكون جاهزين. حتى في بلد صغير ودوري ليس بين الاقوى في آسيا لدينا النوعية".

بدوره، قال البرتغالي كارلوس كيروش مدرب ايران "بدأت المباراة بحالة غير اعتيادية تلقينا فيها ركلة جزاء في الدقيقة الاولى بسبب ضعف في التركيز من فريقنا. الوجه الثاني من المباراة كانت ايران جيدة جدا، قدمت كرة جميلة أمام فريق عماني كبير. ثم بدأنا بإهدار الهدف تلو الاخر. كان بمقدورنا حسم المباراة أبكر بهدف ثالث او رابع".

وعن المباراة المقبلة ضد الصين، قال "لا يمكننا اهدار هذا الكم من الفرص. علينا التسجيل. لا شك بانه في الادوار الاقصائية ينبغي ان تقتل المباراة باكرا أو عندما تحصل على فرصك. هناك تقدم حاصل مع الصين مع السيد ليبي".

وشرح كيروش انه يحاول فرض اسلوب لعب جديد ليس سهلا أن يتقبله لاعبوه "فريق مدمج مع خط متقدم. معظم لاعبينا غير معتادين على هذه الطريقة. يجب ان نكون اكثر ذكاء للسيطرة على ايقاع المباراة وادارتها حتى النهاية عندما تتقدم بفارق هدفين".

وقدمت إيران مستويات جيدة في دور المجموعات ففازت بسهولة على اليمن المتواضع 5-صفر بهدفين لطارمي، ثم بثنائية سردار أزمون على فيتنام، قبل أن تتعادل سلبا مع العراق بعد ضمان تأهلها، وهي تبحث عن تعويض خروجها المؤلم من ربع نهائي النسخة الأخيرة بركلات الترجيح على يد العراق.