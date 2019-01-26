سون يحزن جماهير كوريا و"يسعد" جماهير توتنهام

وفي ظل إصابة الهداف هاري كاين ولاعب الوسط ديلي آلي، سيعود قائد منتخب كوريا الجنوبية إلى تشكيلة المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو التي تملك روزنامة مزدحمة من المباريات في الدوري الإنكليزي، دوري أبطال أوروبا وكأس انكلترا في الأسابيع القليلة المقبلة.

وعبرت جماهير توتنهام على مواقع التواصل الاجتماعي عن سعادتها لعودة سون في وقت أبكر من المتوقع، علماً بأنّ توتنهام يحتل المركز الثالث في ترتيب الدوري بفارق تسع نقاط عن ليفربول المتصدر ويستعد لملاقاة بوروسيا دورتموند الألماني في دور الـ16 من المسابقة القارية الأولى.

وغاب سون عن أول مباراتين لبلاده في كأس آسيا بعد اتفاق بين توتنهام واتحاد بلاده بسبب السماح له بخوض دورة الألعاب الآسيوية في إندونيسيا التي أحرز لقبها وحصل بموجبه على إعفاء من الخدمة العسكرية.

لكن سون الذي أكد قبل مباراة قطر الجمعة في أبو ظبي أنه بحالة بدنية جيدة، قال بعد المواجهة التي حسمها عبد العزيز حاتم بتسديدة قوية من خارج المنطقة "لم أستعد بشكل جيد. كنت مستنزفاً من الناحية البدنية".

سون الذي بدأ مسيرته في ألمانيا وحمل ألوان هامبورغ وباير ليفركوزن قبل انتقاله إلى شمال العاصمة لندن في 2015، كان شبحاً لنجم الـ"برميرليغ" في المباراة ضد قطر، إذ عجز عن اختراق الخماسي الدفاعي الذي قاده ببراعة بوعلام خوخي. ولم يحصل سون على أي فرصة سانحة خلال المواجهة كما عجز عن إيصال التمريرات الحاسمة لزملائه.

وتابع: "أنا آسف لأني خيبت زملائي، المدربين والجماهير بسبب هذا الاداء. لا أحب الحديث عن هذا الأمر لكن نادراً ما شعرت بحال جسدية جيدة. لم أكن قادراً على النوم بشكل جيد. كان يجب أن أعتني بنفسي بشكل أفضل".

وكان المدرب البرتغالي باولو بينتو دفع بسون أساسياً في المباراة الأخيرة من دور المجموعات ضد الصين برغم ضمان كوريا تأهلها إلى دور الـ16 وقد خاض مواجهة طويلة ضد البحرين انتهت بتمديد الوقت (2-1).

ودفع به بينتو ضد الصين بعد 72 ساعة من خوضه مباراة قمة ضد مانشستر يونايتد و48 ساعة على وصوله الإمارات بعد رحلة طويلة.

وعن الخسارة ضد قطر التي بلغت نصف النهائي للمرة الأولى في تاريخها قال سون: "ذكّرنا ما حصل بأنه لا يوجد منتخبات في آسيا يمكن التساهل معها".

تابع اللاعب البالغ 26 عاماً: "أعرف أنّ كثيرين توقعوا منا أموراً كبيرة. أنا غاضب لأني لم أكن قادراً على تقديم أفضل ما لدي".

ويحمل سون عبئاً كبيراً كونه النجم الأول في منتخب كوريا الجنوبية، لكنه لم يتمكن من نقل نجاحه مع الأندية إلى المنتخب الكوري، برغم حلوله في وصافة نسخة 2015 في أستراليا. وفشلت كوريا الدنوبية بتخطي الدور الأول في مونديال روسيا 2018 برغم فوزها في المباراة الأخيرة على ألمانيا حاملة اللقب آنذاك.