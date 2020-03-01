beIN SPORTS تسأل جمهور بطولة قطر توتال المفتوحة للتنس من قبل beIN SPORTS March 1, 2020 09:16 2:28 دقيقة بمناسبة تبقي 1000 يوم على إنطلاق كأس العالم FIFA قطر 2022 قررت beIN مفاجئة جماهير بطولة قطر توتال المفتوحة للتنس ببعض الأسئلة والجوائز. تقارير إخبارية بطولة قطر توتال المفتوحة للتنس -آخر الفيديوهات 2:18 دقيقة ريال مدريد يتطلع للفوز على برشلونة لانتزاع الصدارة 2:19 دقيقة برشلونة يطمح للابتعاد بالصدارة 2:07 دقيقة بطولة الشقب تحقّق نجاحاً كبيراً في نسختها السابعة 0:35 دقيقة لاعبو بايرن وهوفنهايم يمررون الكرة لبعضهم البعض! 2:28 دقيقة beIN تسأل جمهور بطولة قطر توتال المفتوحة للتنس 2:25 دقيقة دورة أكابولكو: نادال يتوّج بلقبه الأول في 2020 1:49 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية 1:39 دقيقة محمد النهيري: "الهدف الأول منحنا الثقة" 2:38 دقيقة الوداد يتخطى النجم بثنائية ذهابا ويترقب موقعة رادس 0:22 دقيقة استبدال دي ماريا للإصابة وتوخيل واثق