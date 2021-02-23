وأبدت المصنفة الثالثة عالميا أسفها للانسحاب، معربة عن تطلعها للعودة إلى الدوحة مجددا في نسخة العام المقبل من البطولة، متمنية دورة ناجحة وآمنة للجميع.

وبذلك ستكون المصنفة الأولى عالميا آشلي بارتي، إضافة إلى الأمريكية صوفيا كينين بطلة أستراليا للعام الماضي أبرز المشاركات في الدورة التي تنطلق الشهر المقبل.