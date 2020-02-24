ولاقت المصنفة 70 على العالم صعوبة بنيل المجموعة الأولى 7-5. لكنها ارتاحت في الثانية وظفرت بها بسهولة 6-0، لتنهي المباراة بساعة و11 دقيقة.

وستلعب نافارو في الدوري 32 مع التشيكية بيترا كفيتوفا المصنفة الثامنة على البطولة والـ11 على العالم.

من جهتها تجاوزت اليونانية ماريا سكاري المصنفة 15 على البطولة، منافستها الألمانية جوليا جورجيس 6-4 و 6-3.

وفي مباراة أخرى فازت الصينية سيساي زهينغ على المصنفة 12 في البطولة التشيكية ماركيتا فوندروسوفا بواقع ثلاث مجموعات لواحدة 1-6، 6-3 و6-2.

والإستونية أنيت كونتافيت على اللاتفية أنستازيا سيفاتسوفا 6-4 و7-6 في الدور ذاته.