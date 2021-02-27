فراس بن أحمد

تصوير: سامر الرجال

وستتجه الأنظار في الدور الرئيسي للبطولة التي تقام بين 1 و6 أذار/مارس 2021، إلى مباراة الأميركية جنيفر برايدي، المصنفة 13 عالمياً والسابعة في البطولة، الاستونية أنيت كونتافيت، المصنفة 24 على العالم.

وتقدم الأميركية برايدي (25 عاماً) بداية موسم رائع في ملاعب الكرة الصفراء بوصولها إلى نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، أولى بطولات الغراند سلام، لكنها فشلت في حصد اللقب بهزيمتها أمام اليابانية ناومي أوساكا، الثانية عالمياً، بنتيجة 6-4 و6-3.

وبوصولها للمشهد الختامي لأولى بطولات الغراند سلام، حققت برايدي، أفضل نتيجة في مشوارها، بعد أن بلغت نصف نهائي فلاشينغ ميدوز 2020 وخسرت أمام أوساكا بالذات.

كما سيشهد الدور الرئيسي من بطولة قطر توتال مباراة مميزة بين اللاعبة الروسية المخضرمة سفتلانا كوزنتسوفا والبيلاروسية فيكتوريا أزارينكا، المصنفة 14 عالمياً والثامنة في البطولة.

وتملك أزارينكا (31 عاماً) سجلاً حافلاً في البطولة التي تقام على ملاعب مجمع خليفة الدولي للتنس والإسكواش، إذ نجحت في التتويج باللقب في مناسبتين (2012 و2013) كما خاضت نهائي عام 2015 لكنها انهزمت أمام التشيكية لوسي سافاروفا.

كما يشهد هذا الدور من بطولة قطر توتال مباريات مشوقة ستجمع اللاعبة الألمانية أنجليك كيربر، الـ26 عالمياً ووصيفة عام 2014، باللاعبة التركية تشاغلا بويوكاكاشاي فيما تواجه اللاعبة الروسية فيرونيكا كوديرميتوفا الإسبانية غاربيني موغوروزا، المصنفة 15 عالمياً ووصيفة عام 2018.

وتلعب الهولندية كيكي بيرتينز، الـ11 عالمياً والخامسة في المنافسات، أمام اللاتفية يلينا أوستابينكو، المصنفة 49 عالمياً ووصيفة عام 2016، فيما تواجه السويسرية بيلندا بينسيتش، المصنفة سادسة في البطولة، الأميركية ماديسون كيز.

وجنبت نتائج القرعة جميع المصنفات الأربع الأوليات في البطولة وهن إيلينا سفيتولينا وكارولينا بليسكوفا وأرينا سابالينكا وبيترا كفيتوفا خوض منافسات الدور الأول من البطولة على أن تنطلق مشاركتهن في الدور الثاني للأدوار الرئيسية.

أنس جابر وميار شريف

وبعد مشوار تاريخي في بطولة أستراليا المفتوحة بوصولها إلى الدور الثاني من أولى بطولات الغراند سلام، ستلاقي المصرية ميار شريف اللاعبة اليونانية ماريا ساكاري، المصنفة 25 عالمياً في المقابل، ستواجه التونسية أنس جابر، المصنفة 31 عالمياً، لاعبة صاعدة من التصفيات.

وتمكنت أنس جابر من بلوغ ربع نهائي بطولة قطر توتال المفتوحة في العام الماضي لكنها خسرت المواجهة أمام التشيكية كفيتوفا 6-7 (2-7) و6-7 (4-7) في مباراة كانت رائعة للاعبة التونسية التي تشكل فخراً للعالم العربي في رياضة الكرة الصفراء.

وتشهد البطولة مشاركة نجمات ملاعب الكرة الصفراء على غرار كل من البيلاروسية، أرينا سابالينكا، الثامنة عالمياً وصاحبة اللقب، والأوكرانية إلينا سفيتولينا، الخامسة عالمياً، والتشيكية كارولينا بليسكوفا، السادسة عالمياً والمتوجة بنسخة عام 2017 ومواطنتها بيترا كفيتوفا، العاشرة عالمياً والمتوجة بنسخة 2018 ووصيفة عام 2020.