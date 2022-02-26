مراسم تتويج شفيونتيك بلقب بطولة قطر توتال إنرجيز المفتوحة للتنس من قبل beIN SPORTS February 26, 2022 18:09 1:50 دقيقة مراسم تتويج البولندية إيغا شفيونتيك بلقب بطولة قطر توتال إنرجيز المفتوحة للتنس بعد فوزها على الإستونية آنيت كونتافيت. الملخصات شفيونتيك بطولة قطر توتال إنرجيز المفتوحة للتنس -آخر الفيديوهات مانشستر يونايتد يسقط في فخ التعادل أمام واتفورد 1:50 دقيقة مراسم تتويج شفيونتيك بلقب بطولة قطر توتال 0:40 دقيقة إريكسن يعود إلى المنافسات بعد غياب ثمانية أشهر 5:23 دقيقة شفيونتيك تحرز لقب بطولة قطر توتال إنرجيز المفتوحة 3:01 دقيقة سان جيرمان يواجه سانت إتيان لتعويض خسارة نانت 2:38 دقيقة ريال مدريد ضيفاً ثقيلاً على رايو فاييكانو 0:53 دقيقة منح الأوكراني يارمولينكو إجازة بناء على طلبه 2:55 دقيقة مدرب برينتفورد يؤكد مشاركة إريكسن في لقاء نيوكاسل 2:45 دقيقة مباراة الوداد والزمالك - التغطية الخاصة 0:43 دقيقة ليفاندوفسكي يساند قرار بولندا بعدم مواجهة روسيا