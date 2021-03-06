مراسم تتويج البطلة بيترا كفيتوفا بالصقر الذهبي للمرة الثانية في مسيرتها من قبل beIN SPORTS March 6, 2021 17:54 1:11 دقيقة عاشت البطلة التشيكية بيترا كفيتوفا لحظات لا تنسى أثناء تتويجها بطلة لقطر توتال المفتوحة للتنس ومعانقتها للصقر الذهبي للمرة الثانية في مسيرتها الاحترافية تصوير: سامر الرجال بطولة قطر توتال المفتوحة للتنس بيترا كفيتوفا غابرين موغوروزا -آخر الفيديوهات 1:11 دقيقة كفيتوفا تعانق الصقر الذهبي للمرة الثانية في الدوحة 1:20 دقيقة كفيتوفا تبدي سعادتها بلقب قطر توتال للتنس 5:15 دقيقة كفيتوفا تتوج بلقب بطولة قطر توتال المفتوحة للتنس 0:52 دقيقة أرسنال يعلن عن نتائج السنة المالية الماضية 0:44 دقيقة موسيالا يوقع على عقده الاحترافي الأول مع بايرن 1:00 دقيقة اسكتلندا ترغب في استضافة بعض من مباريات اليورو 1:25 دقيقة سارابيا يتحدّث عن باريس سان جيرمان 0:34 دقيقة أنباء عن عودة مرتقبة لإبراهيموفيتش للمنتخب السويدي 2:08 دقيقة قمّة من العيار الثقيل بين يوفنتوس ولاتسيو 3:11 دقيقة الأهلي يواجه فيتا كلوب سعياً للفوز وتصحيح أوضاعه