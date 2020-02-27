كوزنيتسوفا المصنفة السادسة والأربعون عالمياً تفوقت في المجموعة الأولى بستة أشواط لأربعة. وواصلت فرض تفوقها في المجموعة الثانية التي أنهتها بالنتيجة ذاتها، ولتحسم المواجهة في ساعة وست وثلاثين دقيقة. الفوز مكّن كوزنيتسوفا من معادلة الرقم القياسي لعدد الانتصارات في البطولة والبالغ تسعة عشر.

وبلغت البيلاروسية أرينا سابالينكا الدور ذاته بفوزها على الصينية سايساي تشانغ بمجموعتين لواحدة.

ورغم تقدم الصينية في المجموعة الأولى بستة أشواط لثلاثة,إلا أن البيلاروسية سابالينكا نجحت في حسم المجموعة الثانية بواقع سبعة أشواط لستة. ثم فازت بالمجموعة الحاسمة بستة أشواط لثلاثة.