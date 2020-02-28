تصور: سامر الرجّال

وتخطت كفيتوفا التي تأمل استعادة لقب قطر توتال، منافستها القوية بارتي المصنفة الأولى على العالم بمجموعتين لواحدة 6-4 و2-6 و 6-4 اليوم الجمعة.

وبدأت كفيتوفا المصنّفة 11 على العالم حملة استعادة لقبها الذي توّجت به 2018 بقوة عندما حسمت المجموعة الأولى خلال 39 دقيقة لكنها تراجعت في الثانية التي خسرتها في 32 دقيقة.

وكسرت كفيتوفا (29 عاماً) إرسال بارتي في مناسبتين في المجموعة الحاسمة وكسبتها 6-4 لتتفوق للمرة الخامسة على النجمة الأسترالية في 9 مواجهات.



وستلتقي كفيتوفا مع البيلاروسية أرينا سابالينكا في النهائي بعد فوز الأخيرة على الروسية المخضرمة سفيتلانا كوزنتسوفا.