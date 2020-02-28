كفيتوفا :"الثقة مفتاح نجاحي" من قبل beIN SPORTS February 28, 2020 18:43 1:33 دقيقة اعتبرت التشيكية كفيتوفا أن الثقة قادتها إلى نهائي بطولة قطر توتال المفتوحة لكرة المضرب بعد فوزها على الأسترالية بارتي المصنّفة الأولى عالمياً. مقابلات بطولة قطر توتال المفتوحة للتنس -آخر الفيديوهات 3:54 دقيقة الزمالك يحسم موعد الذهاب على حساب الترجي 1:33 دقيقة كفيتوفا :"الثقة مفتاح نجاحي" 0:47 دقيقة كفيتوفا تفاجئ بارتي وتصعد إلى نهائي قطر توتال 2020 0:57 دقيقة قوانين جديدة منتظرة لضبط إعارة اللاعبين الدوليين 0:28 دقيقة السيلية يتغلب على الغرافة 0:32 دقيقة ألبا يعود الى تدريبات برشلونة 0:29 دقيقة الكاميرا تصطاد إجراءات لودوغوريتس المشددة في ميلان 0:30 دقيقة فيليبس تفوز بالمركز الأول في القفز ضد الساعة 0:39 دقيقة تأجيل المرحلة 24 من الدوري السويسري بسبب كورونا 1:25 دقيقة سابالينكا تكشف عن سر فوزها على سفيتلانا