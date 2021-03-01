تصوير: سامر الرجال

فعلى الملعب الرئيس في مجمع خليفة للتنس والاسكواش في العاصمة القطرية الدوحة تفوقت بعد ظهر اليوم الإثنين كونتافيت على منافستها برايدي بمجموعتان للاشيء بواقع 6-1 و6-2 وضمن 56 دقيقة فقط.

وتلعب كونتافيت في دور الـ16 (الدور الثاني) مع الألمانية أنجليك كيربر، الـ26 عالمياً ووصيفة عام 2014، التي تغلبت على التركية التركية تشاغلا بويوكاكاشاي في الدور الأول بمجموعتين دون رد (6-4) و(6-2).

وتستمر البطولة التي انطلقت اليوم حتى السادس من آذار/ مارس الحالي.



وفي الدور الأول أيضاً تمكنت اللاتفية يلينا أوستابنكو من اكتساح المصنفة الخامسة في البطولة الهولندية كيكي بيرتنز بمجموعتين دون رد (6-0 و6-2).