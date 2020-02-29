طارق زينل يكشف عن سر توقعه فوز سابالينكا باللقب February 29, 2020 18:08 2:57 دقيقة قال طارق زينل أمين السر العام للاتحاد القطري للتنس والاسكواش إنّ صعوبة المباريات التي خاضتها التشيكية كفيتوفا قبل النهائي جعلته يتوقع خسارتها أمام البيلاروسية سابالينكا في نهائي بطولة قطر توتال. مقابلات -آخر الفيديوهات 0:25 دقيقة الوداد (1) - (0) النجم الساحلي - التغطية الخاصة 0:22 دقيقة سان جيرمان قد يفتقد خدمات دي ماريا أمام دورتموند 0:37 دقيقة واتفورد يصعق ليفربول ويغلبه بثلاثية نظيفة 4:56 دقيقة سان جيرمان يكرم وفادة ديجون برباعية 2:30 دقيقة حوار شيّق بين علي معلول ونبيل معلول ووائل جمعة 4:50 دقيقة ملخص مباراة هوفنهايم وبايرن ميونيخ 3:59 دقيقة دورتموند يواصل صحوته ويستمر في الضغط على لايبزيغ 0:16 دقيقة تأجيل مباراتي العين والشارقة مع السد والدحيل 2:15 دقيقة غومبير يتألق وسندستيد تحرز المركز الأول 0:33 دقيقة ألبا ضمن قائمة برشلونة التي ستخوض الكلاسيكو