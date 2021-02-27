شفيونتيك تعلن انسحابها من المشاركة في بطولة قطر توتال من قبل beIN SPORTS February 27, 2021 23:07 0:24 دقيقة أعلنت البولندية الشابة إيغا شفيونتيك اليوم السبت انسحابها من المشاركة في بطولة قطر توتال المفتوحة للتنس خوفاً من تعرّضها للإصابة بعد أسبوع بذلت فيه مجهوداً كبيراً في دورة أديلايد. تقارير إخبارية بطولة قطر توتال المفتوحة للتنس إيغا شفيونتيك -آخر الفيديوهات 3:34 دقيقة ختام منافسات بطولة الشقب الدولية 0:24 دقيقة شفيونتيك تنسحب من المشاركة في بطولة قطر توتال 3:26 دقيقة يوفنتوس يسقط في فخ التعادل أمام مستضيفه فيرونا 0:23 دقيقة ويست بروميتش يقتنص فوزاً مهماً من برايتون 0:37 دقيقة بارما يفشل في اقتلاع نقاط هامة 0:35 دقيقة تعادل إيجابي بين إيبار وهويسكا 3:04 دقيقة باريس سان جيرمان يدك حصون ديجون برباعية 3:30 دقيقة برشلونة يحسم مواجهة القمّة أمام إشبيلية 0:50 دقيقة مواجهات مرتقبة في بطولة قطر توتال المفتوحة للتنس 3:31 دقيقة سيتي يتخطى وست هام بصعوبة ويتابع سلسلة انتصاراته