شفيونتيك: "أنا فخورة بما حققته في البطولة" من قبل beIN SPORTS February 18, 2023 17:45 1:29 دقيقة عبرت البولندية إيغا شفيونتيك المصنفة أولى عالمياً عف فخرها وسعادتها بتحقيق لقب بطولة قطر توتال إنرجيز المفتوحة للتنس للمرة الثانية في تاريخها. مقابلات إيغا شفيونتيك بطولة قطر توتال إنرجيز المفتوحة للتنس -آخر الفيديوهات 1:06 دقيقة فرحة شفيونتيك بعد تتويجها باللقب 0:25 دقيقة مباراة نيس ورانس تنتهي بالتعادل السلبي 2:52 دقيقة الرجاء يعود بفوز عريض من أرض سيمبا 1:30 دقيقة مراسم تتويج شفيونتيك بلقب بطولة قطر توتال إنرجيز 1:29 دقيقة شفيونتيك: "أنا فخورة بما حققته في البطولة" 3:18 دقيقة نوتينغهام يقتنص تعادلاً ثميناً من مانشستر سيتي 4:51 دقيقة بوروسيا مونشنغلادباخ يفاجئ بايرن ميونيخ 6:16 دقيقة شفيونتيك تحافظ على لقب بطولة قطر توتال إنرجيز 0:32 دقيقة الجواد عابس يتوج بجائزة السيف الذهبي 5:22 دقيقة آرسنال يقتنص فوزًا ثمينًا من أستون فيلا